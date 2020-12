Vær så god – her er årets julegave fra ReAvisa!

Vi vil takke for året som snart er omme, og ønske alle våre lesere en god jul – og et inderlig ønske om et godt nytt år.

Og julegaven fra ReAvisa til hele Re? Kanskje ikke så oppfinnsomt, for det blir den samme som alle de tretten årgangene tidligere:

Ei papiravis i måneden, og ett par oppdateringer hver dag i snitt på nett.

Tusen takk!

Så vil vi også benytte anledningen til å takke for året som har gått:

Tusen takk til deg som leser avisa.

Tusen takk til alle annonsører som bruker avisa.

Tusen takk til folk og foreninger som velger å støtte på så mange måter.

Tusen takk til alle som sørger for et levende lokalsamfunn. Før, kanskje under, og hvert fall en vakker dag etter, korona.

Tusen takk til alle som stiller opp og snakker om seg og sitt, og svarer på alle slags spørsmål.

Tusen takk, god jul, og et inderlig ønske om et godt nytt år.

Hilsen Lovis, Linda, Håkon og Stian i ReAvisa.

ReAvisa vil fortsatt være gratis, men mange spør om å få bidra med en liten slant.

Vi har Vipps 54 02 82 / konto 1506.09.87979.