Cathrine (24) hjelper de som trenger hjelpa aller mest: – Dette er det kuleste jeg har fått være med på!

Cathrine Reinskau vil ha et språk alle kan forstå, også i kontakt med NAV. – Jussen er ikke kun for jurister, advokater og fancy businessfolk. Jussen er for alle. Deg og meg.

«Riv ordmuren, NAV!», er overskrifta på den foreløpig siste av flere kommentarer Re-jenta Cathrine Reinskau (24) har hatt på trykk i Dagsavisen:

««Kompensasjonsgrad», «revurderingsvedtak» og «restarbeidsevne»: Det er ordbruken som møter deg hvis du skulle havne utfor å måtte søke på ytelser fra NAV – i tillegg til henvisninger til lover du trolig aldri har lest før», skriver Cathrine.

Jussen er for alle

Hun brenner for å ikke gjøre jussen mer vanskelig enn den er. – Jussen er ikke kun for jurister, advokater og fancy businessfolk. Jussen er for alle. Deg og meg:

– Bonden på jordet, dama bak kassa, og elevene på skolen. For at mannen i gata skal kunne hevde sin rett, er det helt grunnleggende at han forstår hva det går ut på.

Cathrine er på femte året på master i rettsvitenskap, og stortrives med det. Men hun lengter litt hjem til Re, til Haugestad gård i Våle.

Stort hjerte for bygda

– Drømmen er å kunne kombinere småbrukslivet i Re med en juridisk karriere. Jeg tror det er mulig, forteller 24-åringen til ReAvisa fra sin studenttilværelse i Oslo.

– Re er den fineste plassen på jord, og jeg har veldig lyst til å flytte tilbake om ikke så altfor lenge. Det gode miljøet du finner her i bygda finner du ikke mange andre steder, og jeg er ekstremt takknemlig for at jeg har fått vokse opp her.

– Jeg har et stort hjerte for bygda vår!

– Vil dra min del av lasset

Og Cathrine har et stort hjerte for de som ramler litt utafor. Mange tror kanskje at sikkerhetsnettet her til lands er mer finmaska enn det faktisk er:

– Det er ufattelig mange i Norge som ikke har krav på fri rettshjelp, og det er utrolig viktig å hjelpe de som faller utafor denne ordningen. Til og med enslige uføretrygdede tjener for mye til å kunne få fri rettshjelp.

– Jeg vil dra min del av lasset, helt til myndighetene får ut finger’n ut og lager en rettshjelpsordning som er god for alle.

Alltid hatt et ønske om å hjelpe

Cathrine er superhappy for å få muligheten til å jobbe med Jussbuss, et engasjement som er dels betalt, dels studie, og dels frivillig arbeid.

– Her får jeg være med å hjelpe enkeltmennesker, og å gjøre en forskjell i hverdagen deres. Samtidig som jeg får jobbe rettspolitisk, treffe politikere, skrive artikler og svare på høringer. Dette er det kuleste jeg har fått lov å være med på!

– Det er kult å kjenne på at det man legger så mye arbeid i betyr noe for folk. Det er en klisje at man alltid har hatt et ønske om å hjelpe folk, men det har jeg hatt. Og Jussbuss gir meg den muligheten.

Arbeidstakere utnyttes

En annen kampsak denne driftige Re-jenta brenner for, er arbeidstakere som blir utnytta. Det er enda et problem folk flest kanskje ikke aner omfanget av i Norge i dag.

Også dette tema har Cathrine skrivi om i Dagsavisen på vegne av Jussbuss.

– Det er ikke bare utenlandske arbeidstakere i midlertidige jobber det er snakk om. Det er utbredt at studenter og ungdom blir plassert i ekstrahjelpsstillinger med null prosent fast stilling og det forventes å jobbe og stille opp til enhver tid.

Etterlyser et språk alle kan skjønne

I den foreløpig siste aviskommentaren på trykk, tar Cathrine til orde for å rive med «ordmuren» mellom folket og etaten i NAV.

Cathrine er i likhet med lokalavisa hjemme i Re opptatt av å bruke et språk nærmest mulig sånn folk faktisk snakker og skjønner i det daglige:

«Vi i Jussbuss erfarer at mange tar kontakt med oss fordi de ikke skjønner brevene de har fått fra NAV. Folk er usikre på hva de har fått innvilget og hva de har rett og plikt til».

Viktig at folk får hevdet sin rett

«Når vi som jobber med trygderett må lese vedtakene gjentatte ganger for å forstå innholdet, kan vi ikke forvente at mannen i gata skal forstå det på egenhånd».

Cathrine understreker i kommentaren at en klarspråk-reform vil være en vinn-vinn-situasjon: «I en etat som allerede er overbelasta med arbeidsoppgaver, er det underlig at de ikke setter større fokus på noe så enkelt som å øke klarheten i vedtakene sine:

Penger spares – og folk får hevdet sin rett».

– Lov og rett er gøy!

Cathrine vil fortsette å skrive, påvirke og hjelpe i sin jusstudent-tilværelse i Oslo. Og hun anbefaler jusstudiet varmt:

– Det er ikke kjedelige vilkårstolkninger, paragrafer, og så videre. Vi sitter ikke og pugger boka på rams.

– Det er viktig å formidle hvor gøy lov og rett faktisk er!

