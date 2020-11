Hvem bør bli den neste Ridder av Re?

Åtte æresborgere har blitt slått til Ridder av Re i kommunal regi. Nå får lokalavisa lov til å «arve» utmerkelsen, og vi vil ha forslag til hvem du mener bør bli den niende ridderen i rekka. Tilslutt er det du og alle de andre ReAvisa-leserne som avgjør!

Send inn ditt forslag til Post@ReAvisa.no – husk begrunnelse!

Med Re kommune over i historien, risikerte vi også at æresborger-tittelen Ridder av Re gikk over i historien.

ReAvisa har fått bekrefta at det er noe nye Tønsberg kommune ikke vil sysle med.

Litt nytt opplegg – den samme heder og ære

På spørsmål om ReAvisa kan videreføre den stolte tradisjonen, har lokalavisa fått et «ja, gjerne» av kultursjefa i både gamle Re og nye Tønsberg, Ida Johre.

Så da tar vi i mot stafettpinnen med godt mot, og gjør det nesten som før. Men med en liten vri eller to.

Re-daktøren håper å kunne fikse et kvad, det vil si et lite hyllingsdikt, på samme måte som man hedret hedersmenn og -kvinner i middelalderens Re.

Så vi håper og tror at æren vil minst være den samme som tidligere.

Så å si samme kriterier

Det blir så å si de samme kriteriene, der den neste Ridder av Re skal – akkurat som de foregående Ridderne av Re – kunne sortere under flere av følgende punkt:

Ha vist ridderlig mot for å sette Re som sted på kartet, enten det er i positiv eller helt nødvendig forstand for å skape et enda bedre lokalsamfunn.

Vi ser etter de som har stått på for å skape et bedre lokalsamfunn generelt. Og for de små og svake spesielt; ungdom og utsatte grupper.

Vedkommende kan ha prestert på et ekstraordinært nivå, enten det er sportslig eller i sitt virke av ett eller annet slag.

Vedkommende kan ha utretta store ting for Re som sted, enten det er gjennom næring og arbeid, eller organisasjonsarbeid og frivillighet.

Vedkommende bør ha bosted- eller næringsadresse i gamle Re kommune, det vil si sogna Fon, Ramnes, Revetal, Undrumsdal, Vivestad eller Våle, eller i det minste ha grodd solide røtter i Re, eller ha sterke relasjoner til Re som sted.

Ingen som allerede har blitt slått til Ridder av Re, kan bli kåret på nytt. Se lista over Riddere av Re i bunn av denne saken.

ReAvisa-leserne avgjør

Tidligere har en komite valgt ut æresborgeren, men i ReAvisa-regi blir det ikke sånn. Mulig vi hører med en liknende gjeng med folk fra lokalpolitikk, lokalt næringsliv, ungdom og lokalavis for å sile ut forslag.

Men den endelige avgjørelsen står ReAvisa-leserne for:

Det blir avstemning på nettavisa, der den med flest stemmer blir den neste Ridder av Re.

Stiller våre spalter til rådighet

Lokalavisa har heller ingen store planer om å veve ei svær drakt, male og ramme inn ymse bilder, svinge sverd og alt det der, så det blir nok en litt mindre grandios kåring. Bortsett fra heltekvad, da.

Vi stiller våre spalter til rådighet, så alle får se og høre hva Ridderen sjøl mener om den ærefulle utmerkelsen.

Og vi tar mål av oss å koordinere utnevnelsen med den neste middelalderfestivalen på Revetal, Re middelalderdager i februar 2021.

Send inn dine forslag allerede nå!

Forslag til den neste Ridder av Re kan sendes allerede nå til Post@ReAvisa.no.

Alle forslag skal kort begrunnes, uten en begrunnelse forkastes forslaget. Best begrunnelse og flest nominasjoner vil telle ved en eventuell utsiling av kandidater til endelig avstemning på nettavisa.

De som foreslås og er aktuelle kandidater for å gå videre til en avstemning, vil bli kontakta for å avklare om de ønsker å bli med på kåringen.

Frist er 15. november, men send gjerne inn dine knallgode forslag allerede nå!

Disse er blitt slått til Ridder av Re:

Amalie Olsen Gjersøe , YouTube-kjendis og forbilde for unge over hele landet.

Øyvind Skjeggerød, formidler av gammel lokalhistorie på Bakke Mølle.

, formidler av gammel lokalhistorie på Bakke Mølle. Svein Olsen , idrettsildsjel, bolig- og sentrumsutvikler, lokal sponsor.

, idrettsildsjel, bolig- og sentrumsutvikler, lokal sponsor. Alfred Ringdal , idrettsildsjel, dugnadsmann og tidligere rektor.

, idrettsildsjel, dugnadsmann og tidligere rektor. Henning Larsen , idrettsildsjel, dugnadsmann og Re-patriot.

, idrettsildsjel, dugnadsmann og Re-patriot. Sjur Gran , kjøpmann, sentrumsutvikler og lokal sponsor.

, kjøpmann, sentrumsutvikler og lokal sponsor. Roar Lefsaker , Holtbonden med åpen gård i snart 30 år.

, Holtbonden med åpen gård i snart 30 år. Thorvald Hillestad, Re-ordfører i hele kommunens eksistens.

Les mer om Ridder av Re i ReAvisa-arkivet.