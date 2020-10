Miljøagentene i Re: – En veldig viktig TV-aksjon!

Søndag går årets TV-aksjon av stabelen, og tema er plast i havet. – Plast kan vare evig, både på en bra og en dårlig måte.

Det forteller Eline Fiskerstrand (12) som i fjor starta opp Miljøagentene i Re.

Ganske kjapt fikk hun med seg Mina Solberg (11) og tre – fire andre lokale miljøagenter. Og de blir gjerne enda flere.

Digital TV-aksjonsbøsse

Årets TV-aksjon brenner de ekstra for. Derfor var det stas da Unni Bu, koordinator for TV-aksjonen i nye Tønsberg kommune, kom på skolebesøk med TV-aksjonen-TV-skjorter.

– Disse T-skjortene skal vi gå med hele skoledagen i dag og hele helga, lover jentene.

De sørger for at Solerød skole gjør flere ting for TV-aksjonen. Det blir oppretta en digital bøsse i skolens regi.

Også skal elevene løpe for TV-aksjonen, der foreldre og andre som vil gir en sum per runde som blir løpt.

– De minste løper en runde på grusplassen, de eldste løper en runde i byggefeltet, forklarer jentene.

Mange kan gjøre mye sjøl

Eline har vært i lokalavisa før, for i fjor snakka hun med sjølvaste miljøvernministeren.

– Da prata vi også om plast og plast i havet, men også mange andre ting. Som for eksempel hva alle kan gjøre for miljøet, forteller Eline.

Det er hun fortsatt veldig opptatt av – for eksempel matsvinn: – Mange kaster mye mat, når man heller kunne kjøpt mindre eller spiste mer rester.

Men det er plast som er hjertesaken for miljøagentene ved Solerød skole. Og det er et felles problem, for hele verden:

– Folk som har rødda strender på den andre sida av kloden, finner jo ting som har blitt kasta her hos oss – og omvendt.

Sammen om en viktig sak

– Plast er jo en bra ting egentlig, hvis vi resirkulerer og bruker det om igjen, men hvis vi ikke får orden på det så blir det heller et evigvarende problem.

– Plast kan vare evig, både på en bra og en dårlig måte.

Eline og Mina og alle de andre Solerød-elevene skal løpe som bare det for TV-aksjonen. Og de skal gi i skolens digitale bøsse, som er en av over hundre i nye Tønsberg kommune, forteller Unni Bu.

Og hvis noen er nysgjerrige på Miljøagentene i Re, er det bare å ta kontakt: – Det er moro å være sammen om dette, at det er flere som mener det samme er viktig.

– Vi vil prøve å hjelpe til så vi får et bedre miljø.

Les mer om TV-aksjonen i ReAvisa-arkivet.