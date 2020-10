Korona-konfirmert på overtid: – Sjøl om det ble litt annerledes, var det en veldig fin konfirmasjonsdag!

Godt på overtid til tross: Årets kirkekonfirmanter har fått feira nesten som normalt. Alle kirkelige konfirmasjoner er nå vel overstått, og denne og den neste helga arrangeres årets humanistiske konfirmasjoner.

– Det var selvfølgelig veldig kjipt, men det gikk fint siden jeg skjønte at det måtte bli sånn, forteller Kirsti Einang (15) til ReAvisa om det å få den store dagen utsatt.

Hun er en av mange ungdommer som fikk utsatt konfirmasjonen sin i våres på grunn av korona-situasjonen, men hun så hva som var i ferd med å skje lenge før den opprinnelige konfirmasjonsdatoen.

– Derfor kom det langt ifra som noe sjokk, forteller Kirsti til ReAvisa.

Feiring på gården

Siste helga i august sto Kirsti endelig som konfirmant i Våle kirke – med noen korona-begrensninger: Konfirmantene fikk bare ha med seg nitten personer på seremonien i kirka, tjue inkludert seg sjøl.

Gjestelista til feiringa var egentlig på femti personer, men måtte kuttes ned til tjue gjester fordi den skulle være hjemme på gården og ikke i et offentlig lokale. Helsemyndighetenes anbefaling for private sammenkomster var da at man kunne være maks tjue personer samla privat.

– Vi måtte finne noen løsninger for å overholde smittevernet. Sjøl om den ble litt annerledes enn jeg hadde tenkt, fikk jeg en veldig fin konfirmasjonsdag, forteller Kirsti.

Flytta feiringa til lokalet

Nora Dahlseth (15) gjorde på sin side helomvending; Feiringa skulle egentlig være hjemme, men fordi hun hadde invitert førti gjester ble det umulig.

– Vi fikk heldigvis leid Fjellborg, og klarte fint å overholde alle smittevernregler der, forteller Nora.

– Det var litt trist å måtte utsette alt så lenge som vi måtte, men det gikk jo heldigvis kjempebra og ble en fin dag likevel, til slutt.

Mye er snudd på hue

Men ikke bare konfirmasjonen ble annerledes – for mye har blitt snudd på hue de siste månedene.

– Personlig har jeg opplevd det som ganske stressende å skulle huske på alle smittevernregler, det å ikke klemme, også videre.

– Heldigvis er jeg i samme kohort som vennene mine på skolen, forteller Nora.

Facetime og frisk luft

I starten av korona-tida var det ekstra spesielt: – Da kunne vi ikke være så lenge sammen om gangen, og heller ikke være alle sammen på en gang. Det har også vært vanskelig å finne på andre ting enn å være hos andre, fordi mye har vært stengt fram til nå.

– Hva har dere finni på da?

– Det har gått mye i facetime. Vi har også møttes i korte perioder på steder med mye plass for å være litt sammen ute, også.

PS! Ikke alle konfirmasjoner er holdt enda. Årets humanistiske konfirmasjon er 17. oktober i Holmestrand og 24 – 25. oktober i Tønsberg.

