– 90.000 kroner er delt ut, og 20.000 gjenstår!

Vi nærmer oss siste innspurt i trekkinga av 110.000 kroner til gode formål i Re – en tusenlapp for hvert år 110-åringen Meny Revetal feirer. På den niende lappen sto det «Vålespeiderne».

Du kan lese mer om Vålespeiderne i den siste papiravisa. Der forteller speiderleder Inge Myhre (53) at den omvendte bursdagsgaven er et godt eksempel på hvor viktig det er med engasjerte foreldre:

– Vi driver med god speiding. Men jeg er ikke så god på å få med meg alt og søke på sånt som dette. Så dette er det en engasjert speider-mamma som står bak.

76 gode formål i Re er med i trekkinga

I søknaden skriver speidermamma Janikke Severinsen: “Dette er en organisasjon som virkelig fortjener det”.

Totalt kom det inn hele 76 gode søknader til gode formål i Re.

110 år blir til 110.000 kroner, der 11 av søkerne skal trekkes ut til å motta 10.000 kroner hver.

Dette er et samarbeid mellom Meny Revetal, Re-torvet og ReAvisa.

Mottakerne så langt er:

Kulturhuset Elverhøy teater, nytt sceneteppe

Basen ved Kirkevoll skole, tur for alle

Re hagelag, summende hager

FAU Revetal ungdomsskole, skaterampe

IL Ivrig turn, trampoline

Ivrig 4H, badeflåte

Bakke mølle, trekanoer

Kulturhuset Elverhøy, ungdomsklubben Young Zone

Vålespeiderne, nye årer og kanskje et telt?

To trekkinger gjenstår

Nå gjenstår bare to kulepunkt i lista over. Hvem det blir, leser du om i ReAvisas papirutgaver i november og desember. Pluss at vi legger ut en filmsnutt av trekkinga på ReAvisas Facebook-side.

Trekkinga står gammel-ordfører i Re Thorvald Hillestad for, sammen med senterleder på Re-torvet Tom Bøyesen. Til å holde de to litt i øra, hadde vi kjøpmann og sentrumsutvikler Martin Gran, som står bak bursdagsgaven til gode formål i Re.

Dette er en del av årets 110-årsmarkering for Meny Revetal, Arve Gran AS, eller helt tilbake til starten i 1910: “Adolf Gran – Kolonialvarer, Mel, Fedevarer, Glass, Stentøi, Malervarer, Isenkram og Manufaktur”.

