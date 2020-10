Ti år siden første sak om Skjeggestadåsen – nå skal byggefeltet bli nesten dobbelt så stort mot nord

Det er ti år siden ReAvisa skreiv om Skjeggestadåsen for aller første gang. Ni år etter første spadetak har 350 nye hjem tatt form her, og enda hundre tomter skal bebygges. I tillegg er planarbeidet godt i gang for 350 enheter til i et nytt Skjeggestadåsen nord.

Les mer om boligbygging i Re.

I ReAvisas augustnummer for ti år siden kunne du lese følgende overskrift: «Salgsstart for Skjeggestadåsen». Planene for det nye byggefeltet ble første gang nevnt i mai-nummeret samme år.

For fram til for ti års tid siden, var Skjeggestadåsen en skogkledd åskam bak det lille Skjeggestadfeltet ved Bispeveien.

Totalt opp mot 800 boliger

Prosjektleder Svein Olsen kunne på vegne av ReÅsen AS meddele at startskuddet for salgsstart gikk som planlagt høsten for ti år siden. Ved årsskiftet 2010/2011 regna han med at arbeidene skulle være godt i gang med å sikre det nye boligfeltet vei, vann og strøm.

Byggestart for boliger var planlagt til høsten 2011. Svein Olsen og ReÅsen AS så for seg totalt 400 boliger den gang. Nå er tallet 450. Pluss 350 i det nye feltet mot nord. Totalt opp mot 800.

I 2013 besøkte lokalavisa den første familien som kjøpte tomt i det nye byggefeltet, familien Lian. Våren 2013 hadde de og åtte andre familier flytta inn så langt.

I løpet av det året var de første tjue på plass i åsen.

– Det har gått fort!

For fem år siden tok den lokale DNB-megleren Truls Bøhle over tomtesalget i Skjeggestadåsen, etter at salget først skjedde fra Tønsberg.

Ti år seinere er Skjeggestadåsen fortsatt i vekst. Det er blitt bygd 350 boenheter, og det er rundt hundre tomter igjen å bebygge.

– Det har gått fort, oppsummerer Svein i prat med ReAvisa, – hvert fall med tanke på at det er «bare» ti år siden alt starta her.

– Vi begynner å bli tomme for tomter etter hvert, sier Svein som har nye, store planer på gang.

Oppstart i 2022

Oppstart for det nye delfeltet Skjeggestadåsen nord, som med det er like stort som den eksisterende Skjeggestadåsen i dag, er anslått til høsten om to år, i 2022.

Feltet vil utvides mot Gunhildstad-gårdene, forteller Svein Olsen til ReAvisa.

Området er på totalt 320 mål.

Infomøte torsdag til uka

Akkurat som ved etableringen av den eksisterende Skjeggestadåsen vil det legges vekt på fellesareal, turområder og løyper i tilknytning til det nye feltet.

For alle som er interesserte i planene blir det infomøte om Skjeggestadåsen nord på IL Ivrigs klubbhus på Bibo idrettsanlegg, Kopstadveien 679, torsdag 15. oktober klokka 18.00, med maks femti i lokalene, og med forhåndspåmelding som seg hør og bør i disse korona-tider:

Svein Olsen, epost svein@revetalsageiendom.no, eller Hanne Holtan på epost hanne@jnholtan.no / telefon 907 68 580.

Les om Skjeggestadåsen i ReAvisa-arkivet.