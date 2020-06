Ny korona-trend: Nå blir flest unge smitta av viruset

Gjennomsnittsalderen på de som har testa positivt i fylket vårt i juni er 26 år, mens snittet i mars var 53 år. Det viser tall fra laboratoriene.

Korona-situasjonen er i endring i fylket vårt og landet vårt. Med en forsiktig gjenåpning av samfunnet er det nye aldersgrupper som smittes mest.

Ved de tre laboratoriene som analyserer prøvene i Vestfold og Telemark er det totalt åtte positive prøver i juni. Snittsalderen på de som er smitta er 26 år.

Utelivet er en risiko

– Det betyr at smitten nå foregår mellom yngre mennesker. Dette er en trend vi ser over hele landet, sier Bjørg Klemetsdal, assisterende fylkeslege hos fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Landsgjennomsnittet for de som er smittet var i juni 32 år.

– Vi ser at folk er tett på hverandre i utelivet og andre steder der unge mennesker samles. Sjøl om de fleste unge som blir smittet ikke blir alvorlig sjuke, vil smitten kunne overføres til sårbare personer som bestemor eller et familiemedlem som har nedsatt immunforsvar på grunn av kreft eller bruk av medisiner.

– Du er smittsom i om lag to døgn før du får symptomer, opplyser Klemetsdal.

Flere lokale utbrudd

Det er også andre funn som bekymrer: – Vi ser at flere slurver med håndhygienen. Økningen i antall smitta av forkjølelsesviruset rhinovirus er et tydelig tegn på at færre vasker hendene godt nok eller bruker håndsprit.

Dette viruset smitter på samme måte som korona. At forkjølelsesvirus har økt smitte i befolkningen, betyr at også korona kan spre seg raskt og dermed utvikle seg til lokale utbrudd, sier den assisterende fylkeslegen.

Det som derimot fortsatt kan forebygge korona-utbrudd er god håndhygiene, en meters avstand og testing sjøl ved lette symptomer.

I tillegg er det lurt å unngå store ansamlinger med mennesker, presiserer assisterende fylkeslege Bjørg Klemetsdal.

