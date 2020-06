Nå er raset rydda og veien åpen for trafikk igjen

Kommunen melder at veien i Valleåsen er åpen igjen, etter raset samme morgen.

Det er nye Tønsberg kommunes kjentmann i Re, Tor Arne Ueland, som melder til ReAvisa om åpningen av veien.

Fra og med rett over klokka 14.00 er det fri ferdsel som normalt igjen forbi rasstedet.

Stort ras utover store deler av veien

I mellomtida har all trafikk inn og ut av boligfeltet gått via gang- og sykkelstien fra Kåpeveien ved Revetal ungdomsskole til Valleåsen.

Det var like over klokka 07.00 på morgenkvisten tirsdag 30. juni at en privat gårdsplass raste ut i veien.

Heldigvis var det ingen personer på veien under raset, og de materielle skadene begrenser seg til selve raset, en strømboks og ei gatelykt, og en privatbil som ble stående på raskanten.

Rett over klokka 14.00 er stedet ryddet, veien er åpen igjen, og politisperrebåndene er tatt ned.

Les mer om raset og se bilder i denne saken.

Les flere saker fra politiloggen i Re.