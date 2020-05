Bursdagspenger til bord og benker ved skaterampa

Dette er kanaltraileren for Ung i Tønsberg sin nyoppstartede YouTube-Kanal. På kanalen skal programlederne Erlend og Heine intervjue mennesker som er relevante for ungdom i kommunen. intervjue ungdom, og drøfte temaer som er relevante for ungdom. Kanalen er dog ikke bare for ungdom, den er like mye for deg som ønsker å få et innblikk i hverdagen til ungdommer og for å få et innblikk i hva slags problemstillinger ungdom i dag møtes med. link til YouTube-kanal i bio #ungit ønsberg #ungdom #t ønsbergkommune #t ønsbergsblad #reavisa