Endelig er det skaterampe på Revetal igjen!

Snaut to år etter at finansiering kom på plass, er den nye skaterampa på Revetal ungdomsskole klar til bruk.

Les også: Nytt pengedryss over frivilligheten i Re.

Gladmelding :-), skriver Revetal ungdomsskole på sin Facebook-side onsdag 22. april:

– Den etterlengtede skaterampa er ferdig montert og er klar til bruk!

Fritt fram – så lenge smittevernreglene blir fulgt

Forutsetningen er at smittevernreglene blir fulgt:

Maks fem på rampa av gangen, to meters avstand og andre smittevernsregler overholdes.

– Håper og tror at dette etterfølges, slik at vi slipper å stenge rampa, skriver Revetal ungdomsskole.

Den gamle rampa ble stengt

Rampa er blitt realisert av FAU ved Revetal ungdomsskole, etter bidrag fra blant andre DNB Sparebankstiftelsen. Det ble søkt og innvilget støtte på 150.000 kroner.

FAU ved Revetal ungdomsskole var en av mottakerne av midler under utdelingen for snart to år siden – les mer om det her.

– Vi har en ny ungdomsskole, men en gammel skaterampe. Faktisk så gammel at den ikke er lov å bruke, i den forfatning den er i nå, sa FAU-leder Monica Kjær.

Savnet har vært stort

– Vi veit at savnet er stort, for skaterampa ble mye brukt da den var i stand. Det er også en møteplass for ungdommen.

– Nå kommer det en ny idrettshall og fotballbane, så da er det greit å få i stand skaterampa også, sa Monica sammen med en stor takk for gaven for snart to år siden.

Og nå er både hall, fotballbane og også skaterampe på plass og klar til bruk, om enn med strenge smittevernregler i disse korona-tider.

Les mer om Sparebankstiftelsen i ReAvisa-arkivet.

Her kan du lese alt om korona-krisa i Re.