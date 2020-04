Korter ned åpningstida i barnehagene igjen

Åpningstida ble utvida denne uka, men blir korta ned igjen: – Det ble for krevende.

Fra og med mandag 4. mai vil barnehagene være åpne fra klokka 08.00 til 15.00 igjen, melder Tønsberg kommune i en pressemelding til ReAvisa:

Da barnehagene åpna igjen etter korona-nedstengningen var åpningstida den samme. Så ble den utvida med en halv time denne uka. Nå kortes åpningstiden ned igjen.

For krevende

– Vår oppgave er først og fremst å sørge for stabilitet og for trygge forhold for barna våre, og vi ser at den utvida åpningstida gjør dette svært krevende, forteller kommunalsjef for oppvekst og læring, Espen Irving Riiser.

– Det er mange oppgaver som skal gjøres i forbindelse med et forsvarlig smittevernarbeid, og vi velger derfor å gå tilbake til en sjutimers åpningstid.

– Vi veit hvor viktig åpningstida er, og vi hadde derfor et stort ønske om å få til utvida åpningstid. Når vi nå erfarer at dette er for krevende, ber vi om forståelse for at vi reduserer åpningstida igjen.

Følger situasjonen tett

Kommunalsjefen påpeker at kommunen hele tida vurderer muligheter for å åpne mer.

Men sålenge smitteveilederen er formulert slik den er per i dag, er det lite sannsynlig.

