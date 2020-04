Ole Kristian Egge til minne: En stor gledesspreder!

Vi fikk fire-linger i går. 4 store nydelige kje. Moren er fantastisk og tar var på alle. Men siden det er liten sjanse for at hun kommer til å ha nok melk til alle 4 etterhvert har vi begynt å gi litt ekstra melk. På morgenen i dag begynte det å sprekke i tre av eggene våre. Så nå får vi også kyllinger For en spennende start på helgen:) Følg med i stories for oppdateringer :) #nedrebakstevoldg ård #helg #l ørdagskos #reavisa #livetp ålandet #sm åbruk #t ønsbergsblad #alternativoppl æringsarena #vestfoldkje