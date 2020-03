Æres den som æres bør: – Snakk om å ta faget sitt på alvor!

I god tid før korona-krisa slo over oss for alvor, var allerede renholderne i gang med forebyggende tiltak. Det ligger i ryggmargen på fagfolk, det.

I disse korona– OG kommunesammenslåing-tider, skriver Bernhard Marti fra Jarberg til ReAvisa, og drodler rundt redusering av renhold i skolebygg til et «relativt sett lavere nivå» som Tønsberg har hatt i mange år.

Noe av det siste som skjedde før korona-krisa, var at nye Tønsberg kommune kutta i renholdet ved Re-skolene.

Nå kommer viktigheten av et godt renhold enda mer fram i lyset

Bernhard er tidligere folkevalgt i Re for Høyre, men skriver dette som privatperson og en alltid engasjert reing:

– Også jeg lever etter «æres den som æres bør». Dagens framsnakking er av rengjøringspersonell på skoler i Re, og nåde de som klager på denne ekstraservicen.

– Som mange veit, er jeg glad i å prate med folk. Så jeg tok meg tida til å snakke med rengjøringspersonalet ved skolene våre. Jeg sa at «nå kom jobben dere gjør enda mer fram i lyset».

– Og fikk til svar at rengjøringspersonalet hadde punktvaska slike håndberøringpunkter som rekkverk og dørhåndtak i to – tre uker allerede!

– Snakk om å tenke sikkerhet for barna våre!

– Snakk om føre var! Snakk om å ta faget sitt på alvor! Snakk om å tenke HMS, sikkerhet for barna, omtanke for alle! Jeg blir imponert og har en dyp respekt for denne type innsats.

– Det er slik innsikt og slike handlinger vi bør løfte opp og fram!

Renholderne har vært godt forberedt på krisa, det veit ReAvisa: Det sitter rett og slett i ryggmargen på fagfolk.

Også denne yrkesgruppa har gjort mer enn normalt og ting litt annerledes, akkurat som mange andre viktige yrkesgrupper som må trå te’ i krisetider.

Bidrar til å holde barna våre friske

Bernhard Marti skryter av de på gølvet i ei vanskelig og travel tid, også for renholdere:

– Fotfolket agerer i tide og beskytter våre aller kjæreste, fordi de har yrkestolthet og kunnskap. Slike handlinger tar jeg av meg hatten for!

ReAvisa har snakka med renholderne Bernhard skryter av, men de vil ikke ha navn og bilde i avisa, travelt opptatt med å vaske ned skoler om dagen.

Bernhard konkluderer med:

– Regjøringspersonalet ved Re-skolene: TUSEN TAKK for at dere mest sannsynlig har bidratt vesentlig til å holde barna våre friske.

Holder Re helsehus smittefritt

Også renholdere ved andre kommunale bygg i Re fortjener mye skryt, ikke minst de som holder Re helsehus reint.

Her er det enda ikke påvist smitte, etter at det først ble avlyst alle arrangement fra lag og foreninger utenfor huset, og deretter ble lagt ned et generelt besøksforbud.

Men lenge før alt det skjedde, hadde renholderne full fokus på smittevern:

Her gjør renholderne som de alltid gjør, som for eksempel når noro-viruset kommer hver vinter – som også kan være fatalt for beboerne her.

Så dette med smittevern er rengjøringspersonalet drilla til fingerspissene på fra før av.

Heldigvis!

