Deler ut 110.000 kroner – ei snau uke igjen å søke på!

Meny Revetal feirer 110 år og deler ut 110.000 kroner til gode formål i Re. Om ei snau uke går søknadsfristen ut, torsdag 20. februar 2020.

Les mer om Revetal-historie i ReAvisa, februar 2020 – last ned gratis!

Alle gode formål i gamle Re kommune med Våle, Ramnes, Fon, Undrumsdal, Vivestad og Revetal kan søke og bli med i trekkinga.

Søknadsfrist 20. februar 2020

Senterleder på Re-torvet Tom Bøyesen, som sjekker innom søknadsbunken hver dag, forteller at det på ei uke hadde kommi mange gode søknader til flere fine formål og spennende prosjekt.

Og det er plass til flere, for søknadsbunken når ikke helt opp til taket – hvert fall ikke enda.

Vi er halvveis i søknadsperioden, som starta med februar-avis-utgivelsen torsdag 6. februar og varer fram til 20. februar.

Alt som må gjøres er å sende en søknad på epost til post@re-torvet.no med noen strofer om hva dere vil bruke pengene på, pluss kontaktinfo på de ReAvisa kan snakke med om deres søknad.

Et levende lokalsamfunn

Du kan lese mer om utdelingen, som er et samarbeid mellom Meny Revetal og ReAvisa, her. Alle 11 vinnere som trekkes ut og mottar 10.000 kroner hver, vil bli presentert i ReAvisa gjennom året.

– Vi vil ikke sette noen kriterier utover at det kommer folk i Re til gode, forteller kjøpmann Martin Gran og senterleder Tom Bøyesen. Enten det er musikk, teater, idrett, eller andre aktiviteter og møteplasser for folk i Re.

– Kort sagt: Alt som skaper glede og engasjement her i bygda vår, og som sørger for et fortsatt levende lokalsamfunn.

Les mer om dette i papiravisa, februar 2020 – last ned gratis!