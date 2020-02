Det rigges til Re middelalderdager 2020 – er’u klar?

Kommunegrenser kommer og går, men gode, gamle Re middelalderdager består – til helga blir det ny folkefest på Revetal!

Re middelalderdager ble første gang arrangert i 2008. Dette var de første åra en del av forskningsprosjektet Slagene på Re, men ble etter hvert en egen arena for formidling av Re kommunes middelalderhistorie.

Det er som alltid gratis inngang og parkering på Revetal.

Ny middelalderkommune

Nå som Re er blitt en del av nye Tønsberg kommune, skal det ikke satses mindre på middelalderhistorien, men minst like mye, eller enda mer?

Det er til og med nevnt i den politiske plattformen for den nye kommunen.

Middelalderkommunene Re og Tønsberg skal i fellesskap gi seg i kast med et ganske så hårete mål, nemlig å bli «landets ledende middelalderkommune».

Det burde vi ha gode muligheter til å lykkes med. De to kommunene har begge sine godt innarbeida arrangement, Tønsberg om sommeren, Re nå på vinterstid.

Noe for hele familien

For slaget på Re sto i snø og kulde, så hvert år håper vi på årstidsrikte kulisser. Og tidligere i uka før middelalderhelga dryssa en fram til nå så å si fraværende Kong Vinter et lite hvitt lag over Re.

Kultursjef i gamle Re og nå i nye Tønsberg kommune, Ida Johre, trekker fram flere anbefalinger foran årets 13. utgave av Re middelalderdager:

Lag din egen tinn-ring og få den med hjem! Besøk Lodins gård, med dyr fra Ramnes søndre gård. Her blir det høner, sauer, hester og kaniner som alle kan kose, klappe og kanskje mate?

Barna får være pottemakere, og kan så en plante de kan ha med hjem i potta de har laga. Det blir drageforestilling og dukketeater på lørdag, og kjepphestrideskole både lørdag og søndag.

Alt dette er gratis å være med på.

Høytidelig overrekkelse av ridder-sverdet

Noe koster en liten penge, som for eksempel et aktivitetskort med fem klipp for en hundrelapp. Da kan du velge mellom pil og bue, lage ditt eget pinnebrød, isfiske, lage ditt eget runesmykke, eller slingre vennskapsbånd.

Søndag skal det store slaget på Re i 1163 gjenskapes, og det blir en ny utgave av det legendariske kjepphestveddeløpet Re75.

Allerede fredag på dagtid tjuvstarter de eldste barnehagebarna og barneskoleelever i Re årets middelalderfestival.

Klokka 18.00 fredag kveld er det offisiell åpning av Re middelalderdager 2020, der tidligere Re-ordfører Thorvald Hillestad foretar en høytidelig overlevering av ridder-sverdet til ny-ordfører i nye Tønsberg kommune Anne Rygh Pedersen.

Skaper stolthet for Re

Sjøl om festivalen er i kommunal regi, er det som så ofte er her i Re at den frivillige innsatsen er helt avgjørende for å få gjennomført et så stort og flott arrangement. Det er både enkeltpersoner, bedrifter, lag og foreninger.

– Vi takker hjerteligst for at dere stiller opp også i år. Innsatsen deres har gitt Re en merkevare som skaper en identitets- og stolthetsfølelse, ikke minst for de som vokser opp i Re.

Årets Re middelalderdager arrangeres til helga 7 – 9. februar på Revetal, og hele programmet finner du i papiravisa – last ned gratis!

