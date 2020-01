Silje lager en viktig dokuserie: – Helt på gråten av tilstanden til noen av kattene som reddes

– Katter overlates til seg sjøl, som oftest ikke fordi folk er slemme, men fordi folk tror at «katter klarer seg». Men følgene kan bli forferdelige for katter som avmagres, får kuldeskader og dør.

Silje Reistad (27) fra Ramnes kjenner nok mange som et blidt fjes tidligere i bakeriet på Meny Revetal, der hun jobba i fem år.

Nå for tida bor og jobber hun i Oslo med et filmprosjekt hun brenner veldig sterkt for: Løskatter som ingen tar ansvaret for.

50.000 – 100.000 katter er overlatt til seg sjøl

– Dette er en dokuserie som handler om problematikken rundt hjemløse katter, Dyrebeskyttelsen anslår et tall på mellom 50.000 og 100.000! Det betyr at tusenvis lider og dør hvert år – før tusenvis fødes igjen.

– Jeg veit vi har denne problematikken i Re også, da jeg stadig ser innlegg på Facebook om forlatte katter rundt om i hjembygda. Heldigvis er det dyreaktivister som redder inn flere av dem, men mange får tragiske skjebner.

Mange tror at katten klarer seg sjøl. Det stemmer ikke, understreker Silje. Hun tror folk er mer uvitende, enn slemme.

Dyreaktivister føler de snakker for døve ører

Dokumentarserien følger et utvalg dyreaktivister som redder inn kattene, og disse føler de har ropt for døve ører i mange år når de hvert eneste år må ut for å redde nye katter ramma av sjukdom, kuldeskader og avmagring.

– Dette er en direkte konsekvens av at man ikke kastrerer og ID-merker kattene sine, og vi synes det får lite oppmerksomhet, sier Silje.

Hun håper filmen kan opplyse folk. Og kanskje påvirke politisk?

Nyter frilanslivet i Oslo

– Denne våren skal Stortinget stemme om ID-merking skal bli obligatorisk i Norge, og flere politikere har uttrykt at de er skeptiske til dette, til tross for at flere andre europeiske land har innført dette for lenge siden. Det blir spennende å se utfallet her.

Silje Reistad fra Re er idéskaper på prosjektet. Hun har vært frilanser innen media de siste åra, blant annet som journalist, skuespiller og filmskaper.

– Jeg søker alltid etter kreativt arbeid, og liker variasjonen i frilanslivet – sjøl om jeg ofte savner hverdagen som bakeriansatt på Meny Revetal der jeg jobba i en fem års tid. Den jobben var litt mer stabil enn hverdagen jeg har nå, sier Silje og ler.

Vil å nå ut til mange

Re-jenta har med seg Marius Myrmel fra Tønsberg på foto, lyd og klipp, og tredjemann Ingvar Kolbjørnsen, produsent, er fra Asker. De jobber på spreng for å få filmen ut til flest mulig folk:

– Vi har merka i jobben med å finne en plattform til serien, at katteproblematikken er noe mange aviser ikke ønsker å ta i, eller skrive om, forteller Silje. Noe som bekrefter inntrykket av at dette ikke tas på alvor.

– Men vi gir oss ikke, og drømmer om å vise serien på en TV-kanal eller større avis. Noe vi for tiden jobber med, sender mailer og er i møter.

Mange historier som må fram

Filmtrioen starta nå på nyåret opp en Spleis. – Budsjettet er på mange hundretusen, og vi har foreløpig bare fått nei på alle søknader hos diverse filmsentre. Men! Engasjementet til folket har vært over all forventning.

Spleisen finner du her, hvis du vil bidra til at filmdrømmen til Silje blir realisert – og at et viktig budskap når ut til flest mulig:

– Dyreaktivistene som er med i filmen har utallige opplevelser og mye på hjertet som burde lyttes til, mener Silje.

Også noen solskinnshistorier

– Serien vår setter lys på et alvorlig problem, men det er også humor og lyspunkt, og historier hvor katter har blitt reddet inn i tide.

– Vi ønsker ikke å rette pekefingeren mot noen, men å opplyse – og vi håper folk vil høre etter.

