Re samla inn mest i fjor – og er godt i rute i år igjen!

Årets Rosa sløyfe-aksjon er halvveis, og Revetal-gjengen er godt i rute. Blir det enda en ny Re-kord?

Det er godt synlig hva som gjelder på bensinstasjonen på Revetal om dagen: Rosa sløyfe-aksjonen!

Hver oktober-måned samles det inn penger til en god sak på kreative vis.

Reinger er flinke til å bidra

Totalt ble det samla inn 4,75 millioner kroner på alle landets Circle K-stasjoner i fjor. Pengene går hvert år til brystkreftforskning – i fjor gikk pengene mer spesifikt til forskning på senskader etter brystkreft.

Av de nesten fem millionene, sto Revetal for 42.000 kroner – klart mest av alle Circle K-stasjonene i Vestfold.

Rosa sløyfe-sjef på Revetal Anette Sperre forteller at reinger er flinke til å bidra.

– Her går det helt supert, folk gir masse gjennom fem kroner per solgte vaffel, rosa vann og kaffe, tredve kroner per solgte poleringsvask, og femti kroner per solgte kaffeavtale. Mange gir også et valgfritt beløp ved siden av.

– For ikke å glemme auksjonene våre på Facebook, der all inntekt går til Rosa sløyfe-aksjonen.

Sterk konkurranse i Vestfold

Alt dette gjør at Revetal ligger an til å sette en ny innsamlingsrekord, og igjen bli best i Vestfold?

I fjor kunne Revetal-gjengen skilte med et dobbelt så stort beløp som stasjonen nederst på lista.

Det krever kreative ansatte som finner på mye sprell, og det trengs også kunder som åpner lommeboka for en god sak.

Begge deler er stasjonssjef på Revetal Lene Alfredsen Kjønnerød så heldig å ha:

– Vi har herlige, givervillige kunder, og fantastiske medarbeidere som står på for Kreftforeningen og Rosa sløyfe, sier en stolt stasjonssjef.

Over 30 millioner til en god sak

Dette er det åttende året i rekke som Circle K-kjeden er med på Rosa sløyfe-aksjonen. Totalt er det blitt samla inn cirka 27 millioner kroner til kampen mot kreft.

Med årets aksjon vil beløpet passere 30 millioner på landsbasis.

Tema for årets Rosa sløyfe-aksjon er «rosa forskjellsbehandling». Mens noen blir friske av én operasjon, må andre igjennom et lengre løp med både cellegift, stråling og hormonbehandling.

Midlene fra årets Rosa sløyfe-aksjon går derfor til forskning på persontilpasset brystkreftbehandling.

