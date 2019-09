Til uka starter asfaltarbeidene på Tinghaugveien

Ikke lenge etter at asfaltfesten i Kleiva er over, setter asfaltarbeiderne i gang med Tinghaugveien.

Få asfaltarbeidere er mer populære enn de som blir sendt ut på oppdrag i Re om dagen.

For de kommunale grusveiene Kleivaveien og Tinghaugveien har vært en gjenganger som problemveier i Re kommune – og begge får seg et etterlengta lag med asfalt om dagen.

Det blir asfalt opp Tinghaugbakken

Tipset kommer fra Heming Olaussen (SV), en pådriver javnt og trutt for asfaltering i flere budsjettrunder:

Alt er klart, og i neste uke starter arbeidene opp.

Det skal gjøres et grundig arbeid slik at asfalten skal holde, og for første gang skal det asfalteres opp Tinghaugbakken, får ReAvisa opplyst.

– På vegne av beboerne og alle de som bruker Langevann om sommeren og Re-løypene om vinteren synes jeg dette er en skikkelig gladmelding, sier Heming til ReAvisa.

– Sjøl om det gjenstår mye fra Tinghaugbakken og videre, er dette en god start. Så får vi håpe at nye Tønsberg kommune også ser behovet for videre vedlikehold og utbedring av hele veien.

Ny asfaltfest?

– I hvert fall rakk kommunestyret i Re å gjøre noe med både Kleivaveien og Tinghaugveien før vi går inn i en ny kommunehverdag. Det gleder jeg meg over!

Teknisk sjef i Tønsberg kommune Jan Ronald Eide bekrefter at arbeidene starter opp i løpet av neste uke, men anslår ikke når jobben er fullført.

Veikronene ble bevilget av et enstemmig kommunestyre tilbake i budsjettforhandlingene for 2018. Tinghaugveien har vært et tilbakevendende problem, i likhet med Kleivaveien lengst nord i Re.

Asfaltarbeiderne ble møtt med jubel, heiarop, flagg og bobler i Kleiva, og det ble en stor asfaltfest da jobben var vel utført der:

