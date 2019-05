Sommerles 2019: – Klarer vi å slå rekorden i sommer?

Hva med en penshorts til morgendagen . Det meldes om varmt vær, så kan være deilig å få luftet bena litt . Husk å sjekke penskjorta di før kl 20 i kveld slik at vi kan hjelpe deg om den plutselig skulle være for stor, liten eller du bare har lyst på en ny . Alle penskjortene våre finner du på festa story . Vi ønsker alle våre kunder en riktig fin 17-mai . . #mrmister #pent øy #resenteret #kl ær #skjorter #herrekl ær #mensfashion

1 uke ago [ Du kommer til å hate meg, rase, kjefte, opponere, spørre hvorfor og gå! Du kommer til å forstå – en dag – at det jeg gjør, de avgjørelsene jeg tar og de ordene jeg sier, er for å beskytte deg og for å ruste deg for livet. Du kommer til å dra din vei og gå opp dine egne stier. Du kommer til å legge avstand mellom oss..og si at du i hvert fall aldri skal bli som meg. Du kommer til å lengte hjem og savne at jeg passer på deg og hjelper deg. Du kommer til å