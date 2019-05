Leserinnlegg: Gjør som Re!

1 uke ago [ Du kommer til å hate meg, rase, kjefte, opponere, spørre hvorfor og gå! Du kommer til å forstå – en dag – at det jeg gjør, de avgjørelsene jeg tar og de ordene jeg sier, er for å beskytte deg og for å ruste deg for livet. Du kommer til å dra din vei og gå opp dine egne stier. Du kommer til å legge avstand mellom oss..og si at du i hvert fall aldri skal bli som meg. Du kommer til å lengte hjem og savne at jeg passer på deg og hjelper deg. Du kommer til å