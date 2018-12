– La ungdomsrådet få styreverv i nytt ungdomshus

REVETAL: Det er mye snakk om at ungdom ikke lenger er opptatt av demokrati. Derfor må vi slippe Re-ungdommen til, mener Bent Sørsdal (V). Og får gehør for det.

Re Venstre mener det er et faresignal hvis ungdommen mister trua på demokratiske verdier. Noen undersøkelser peker på tendenser i den retningen.

– Det har vært diskutert flere grunner til at det kan være sånn. En av grunnene som bør ses nærmere på er at ungdom opplever å ikke ha noen innvirkning på det som skjer politisk, talte Bent Sørsdal (V) i kommunestyremøtet 11. desember.

Gi ungdommen tillit og ansvar

– Ungdomsrådet i Re skal ha medvirkning og innflytelse frem mot politiske vedtak. Særlig i saker som har konsekvenser for barn og unges oppvekst. Og hvem er mer egnet til å mene noe om framtidige generasjoners behov, enn ungdommen sjøl?

– Re kommune er i planleggingen av nytt ungdomshus. Her vil innspill fra ungdommen være særlig aktuelt. Hvis vi åpner for ungdom og gir dem tillit, vil de gi tilbake ved å ta ansvar.

– Ungdomsrådet er sentralt i det å holde Re ungdoms meninger synlig i det politiske arbeidet. Som en start i å gi ungdom mer reell innflytelse og stemme i det politiske arbeidet, mener vi ungdomsrådet bør få verv i plangruppa for ungdomshuset, på lik linje med offentlig ansatte.

Når ungdomshuset er på plass bør ungdomsrådet få egen representant i styret, mener Re Venstre.

Positivt svar fra ordføreren

Ordfører Thorvald Hillestad (SP) svarer positivt på interpellasjonen fra Re Venstre:

– Ungdommen har i grunn vært med hele veien, og jobba fram det vi har vært gjennom seinest i dag: Ungdomskoordinator, og eventuelt bygging av et ungdomshus. Dette har vært jobba med helt ifra Ungdata-undersøkelsen i 2013, og videre med Ung i Re-prosjektet i år.

Ordføreren forteller at ei plangruppe er godt i gang, med tanke på en sak for politikerne som dreier seg om ungdomshus.

– Og den dagen et ungdomshus kanskje står der, så synes jeg at det er rimelig at vi får ungdommer inn i det styret.