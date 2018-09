Gjelsten gir million-gave til et nytt ungdomshus i Re: – En mulighet vi ikke kan la gå ifra oss, mener Thorvald.

OSLO/REVETAL: Pengesekken er slunken og gjelda vokser – men ett byggeprosjekt gjenstår i Re: Ungdomshus. Men det har vi vel ikke råd til? – Jo, med drahjelp fra Bjørn Rune Gjelsten bør også et ungdomshus bli en realitet, mener Re-ordfører Thorvald Hillestad.

Se skissene av nytt ungdomshus på Revetal i bunn av denne saken!

Det er blitt jobba i kulissene med et ungdomshus lenge. Den første kontakten mellom Re-ordfører Thorvald Hillestad og forretningsmannen Bjørn Rune Gjelsten i sakens anledning ligger en stund tilbake i tid.

Gjelsten tilbød seg å engasjere selveste Snøhetta til å komme med et forslag til ungdomshus. Re kommune kartla ungdommens egne ønsker, som er lagt inn i planene.

Ungdommens eget hus – midt i sentrum

Tomta eies allerede av kommunen, ved middelalderplassen på Revetal. Dette blir midt i sentrum, lett tilgjengelig, og med et lavterskeltilbud til alle ungdommer i Re.

Ungdommen sjøl ønsker seg blant annet:

– Verksteder til praktiske oppgaver, kultursal med alt fra konserter til karatetrening, eller dans, teater med mer, ramser Ida Johre, kultursjef i Re, opp. – Og ungdommen ønsker seg et sted de kan sitte sammen og «game».

– I tillegg blir uteområdet en del av et sti-system som kopler sentrum sammen gjennom flere grønne lunger, og det blir stier ut til alle turmulighetene rundt Revetal.

Skreddersydd for ungdom i dag

Gjelsten liker det han hører. Spesielt viktig er det med et tilbud til ungdom som ramler utenfor de organiserte aktivitetene som allerede finnes innenfor idrett og kultur.

Han sammenlikner det med samlingsplassen han hadde som ung i hjembygda si. De kalte også det for ungdomshus.

– Men likevel blir dette noe helt annet, noe helt nytt. Det er nok mange andre kommuner og tettsteder som har et ungdomshus som sådan, men ikke et så spektakulært et som dette, som er bygd opp fra bunnen av på ungdommens premisser, sier Gjelsten.

– Ja, du har nok rett i det, sier Thorvald. – Det finnes mange ungdomshus, men stort sett har ungdommen tatt over noe gammelt som allerede sto der, som ikke er skreddersydd for ungdom i dag.

– Det blir vel seks – eller skal vi si sju – millioner?

Men det er noen «men» her. Pengesekken er slunken, og gjelda vokser. Derfor ble det diskutert finansiering også, allerede i den første praten mellom forretningsmannen og ordføreren. Kostnadsanslaget ifølge grovskissen fra Snøhetta er på 20 millioner kroner.

Thorvald lurer på om ikke det kan være lurt å dele summen på tre: En del på Re kommune, en del søkes det om tippemidler for, og en del står Gjelsten for?

– Det tok Gjelsten kjapt i hue, forteller Thorvald om det første møtet i sakens anledning.

– Det blir vel seks, eller skal vi si sju millioner?, runda Gjelsten kjapt oppover.

– Blir ikke store summen på Re tilslutt

Det største «men-et» er om kommunestyret sier ja til å bevilge sin tredjedel til spleiselaget. Fellesnemnda for sammenslåingen av Re og Tønsberg er allerede klar over ønsket fra Re – et ungdomshus står nevnt i den politiske plattformen.

– Det vil være veldig dumt å ikke gå for dette nå, med den drahjelpa vi får av Gjelsten, mener Thorvald.

– Dessuten: I vår andel inngår ei tomt vi allerede har kjøpt – det utgjør 2,5 millioner kroner. Så da kan vi kvittere ut det, pluss en del andre ting vil jeg tru.

– Derfor blir det neppe store summen på Re kommune tilslutt, i forhold til hva vi sitter igjen med: Tenk det, et splitter nytt ungdomshus!

En slags avskjedsgave?

Så spør du deg kanskje: Hvorfor denne nærmest grenseløse generøsiteten fra Bjørn Rune Gjelsten ovenfor Re?

Allerede i innledningen til møtet i toppetasjen hos Gjelsten holding på Aker brygge skinte det tydelig gjennom: Dette er en slags avskjedsgave.

Gjelsten holding eier 100 prosent av NOAH på Langøya. Fra og med 2020 blir øya, sammen med Mulvika og Snekkestad, grensejustert fra å være en del av dagens Re til å bli en del av nye Holmestrand kommune.

– Straks får vi en ny kommune å forholde oss til, på godt og vondt, sier Gjelsten. – Jeg er takknemlig for den gode dialogen vi har hatt med Re. Så da Thorvald kom med planene for ungdomshus under armen og spurte om hjelp, kunne jeg ikke svare annet enn at «det må vi få til».

– Det er veldig lett å gi noe tilbake, etter en så god og konstruktiv dialog som vi har hatt gjennom «alle år», sier Gjelsten til Re-ordføreren.

Kan stå ferdig i 2020

Så ble avtalen signert: Gjelsten forplikter seg til å bidra med en tredjedel av kostnaden. Og med signeringen er vi egentlig bare et kommunestyrevedtak unna et nytt ungdomshus på Revetal.

Forutsatt et kommunestyrevedtak, kan ungdomshuset stå ferdig allerede i 2020, kanskje til og med vi rekker det på tampen av 2019 før Re er en del av Tønsberg.

– Det er viktig å holde orden på planene og ha kontroll på kronene, minner Gjelsten om. Re-ordføreren kan berolige:

– Vi har prøvd oss litt: Re helsehus var budsjettert til 420 millioner kroner, men vi var i mål da vi runda 400. Nå har vi bygd både ungdomsskole og idrettshall – begge helt på merke både tidsmessig og kostnadsmessig, viser Thorvald til.

– Vi har flinke folk med oss, så et ungdomshus har jeg trua på at vi skal få til like bra.