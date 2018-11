– Det var skikkelig skummelt da ulven kom!

VÅLE: – Anda var morsom, men ulven var skikkelig skummel. Det var godt vi fikk fanga han tilslutt!

Kantor og orgelpedagog i Re, Bjørn Vidar Ulvedalen, setter musikk, toner og stemning til Kattas figurteaters Petra og ulven.

I dag var Brekkeåsen barnehage i Våle kirke for å se oppsetningen, mens NRK filma.

Brenner for orgelmusikk

Bjørn Vidar Ulvedalen har i godt over 15 år jobba for at barn skal få oppleve ”dronningen blant musikkinstrumentene”.

Han driver orgelskole, og har i den forbindelse utvikla et pedagogisk opplegg for orgelundervisning som brukes over hele Norden.

Og han står også i spissen for mestermøter – seinest sist lørdag, med en tilbakevendt orgelelev blant mesterne.

Nå vil han at barn skal få oppleve orgelmusikk, uten at de nødvendigvis må delta i et religiøst arrangement. Derfor samarbeidet med Kattas for å lage musikkteater.

Madeleine spiller alle roller

Madeleine Barosen Herholdt, som spiller Petra, bestefar, og alle dyrene i forestillingen, fikk fram både humor og spenning – og barnehagebarna var helt med fra begynnelse til slutt.

Barna fra Brekkeåsen barnehage ropte, lo og pekte. Og de halte og dro da den skumle ulven skulle fanges.

Bare se her hvor moro – og litt skummelt – det var:

En del av kirkemusikk-uka

I løpet av uka med Kirkekonserter for store og små 23. oktober – 4. november ble Petra og Ulven satt opp flere ganger, i flere av kirkene i Re – og filma i to runder til seinere bruk på NRK TV.

Kirkemusikken fortsetter med salmekveld i Undrumsdal kirke i kveld, torsdag 1. november klokka 18.30.

Lørdag 3. november blir det Allehelgenskonsert i Ramnes kirke klokka 17.00, og søndag 4. november i Våle og Ramnes kirker.

Kort om Petra og ulven: