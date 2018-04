Premiere på Petra og Ulven er lagt til Re og Våle kirke

VÅLE: Bjørn Vidar Ulvedalen setter musikk, toner og stemning til Kattas figurteater.

I samarbeid med kantor og orgelpedagog Bjørn Vidar Ulvedalen satser Kattas Figurteater på orgelmusikk i sin nye forestilling Petra og Ulven, heter det i en epost til ReAvisa.

Brenner for orgelmusikk

Ulvedalen har arrangert Sergej Prokofiev, kjente orkesterverk Petra og ulven for orgel og spiller sjøl. I over 15 år har han jobba utrettelig for at barn skal få oppleve ”dronningen blant musikkinstrumentene”.

Han driver orgelskole, har utviklet et pedagogisk opplegg for orgelundervisning som brukes over hele Norden og arrangerer mestermøter med konsertorganister for orgelelever fra hele Norge.

Nå vil han at barn skal få oppleve orgelmusikk som publikummere uten at de nødvendigvis skal måtte delta i et religiøst arrangement. Han har invitert Kattas for å lage musikkteater.

Kattas er Norges største private figurteaterensemble. Teatret har holdt til i Tønsberg siden 2000 og ledes av statsstipendiat Anne Helgesen. Hun har doktorgrad i teatervitenskap og jobber med figurteater både praktisk og teoretisk.

Nye figurteaterkunstnere

Ensemblet har siden starten hatt som formål å undervise og utvikle nye figurteaterkunstnere. I Petra og ulven høster ensemblet fruktene av dette arbeidet:

Madeleine Barosen Herholdt som spiller Petra, bestefar og alle dyrene i forestillingen har deltatt som elev og assistent helt siden hun gikk på videregående skole. Nå er hun ferdigutdannet skuespiller fra École Internationale du théâtre de Jacques Lecoq i Paris.

Dukkemaker og scenograf Tuva Synnevåg har også arbeidet seg langsomt inn i figurteatrets verden gjennom deltakelse i Kattas forestillinger og

prosjekter. Hun er egentlig utdannet som animasjonsfilmskaper ved Høgskolen i Volda.

Synnevåg laget blant annet skyggefigurer til vår forestilling Chat Noirs skygger. I Petra og ulven har hun fått det fulle ansvar som scenograf og dukkemaker.

Premiere med to forestillinger i Re

Premiere for stykket er lagt til Re og Våle Kirke torsdag 12. april klokka 12.00 og klokka 18.00. Det spilles også i Tønsberg Domkirke fredag 13. april og lørdag 14. april.

Les mer om kultur i Re.