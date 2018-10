Tre fra Re er med i ledergruppa for nye Tønsberg

RE/TØNSBERG: Rådmann i Re og to av hans kommunalsjefer blir med i ledergruppa for nye Tønsberg kommune.

Syv av åtte kommunalsjefstillinger i nye Tønsberg kommune er nå besatt etter intern innplassering. Den siste stillingen vil bli lyst ut eksternt, heter det i en pressemelding fra nye Tønsberg kommune.

En viktig milepæl for sammenslåingsprosjektet

– Jeg er svært fornøyd med at jeg får med meg dyktige og erfarne ledere i den nye ledergruppa, sier Egil Johansen.

– Dette er en viktig milepæl for sammenslåingsprosjektet, og jeg er trygg på at vi får en ledergruppe som er godt kvalifisert til å lede den nye kommunen og sikre innbyggerne best mulig tjenester.

Han er prosjektleder for sammenslåingen av Re og Tønsberg, og blir rådmann i den nye kommunen fra 1. januar 2020.

Med seg i ledergruppa får han begge dagens rådmenn, to kommunalsjefer fra Re og tre kommunaldirektører fra Tønsberg kommune.

Dette er ledergruppa i nye Tønsberg kommune:

Trond Wifstad (56), kommunalsjef for HR. Han er i dag rådmann i Re kommune. Utdannet kommunalkandidat fra Norges kommunal- og sosialhøgskole, Høgskolen i Oslo. Wifstad har tidligere vært kontorsjef i Ramnes kommune og kommunalsjef for stab- og støttefunksjoner i Re kommune. Som rådmann i Re kommune har Wifstad også ivaretatt ledelsen av HR-feltet i kommunen.

Unni Bu (63), kommunalsjef for kultur, nærdemokrati og inkludering. Hun er i dag kommunalsjef med ansvar for oppvekst og kultur i Re kommune. Utdannet lærer, og har tilleggsutdannelse innenfor blant annet sosialpedagogikk, skoleledelse og drama med musikk og bevegelse. Bu har også erfaring som lærer, inspektør og rektor.

Ivar Børre Jostedt (62), kommunalsjef for økonomi og virksomhetsstyring. Han er i dag kommunalsjef for økonomi og fellestjenester i Re kommune. Utdannet lærer fra Notodden lærerhøyskole, og har utdannelse innen økonomi og administrasjon fra Telemark distriktshøyskole i Bø. Jostedt har tidligere vært økonomisjef i både Re og Stokke kommuner, og har blant annet erfaring som økonomikonsulent i Norsk Hydro.

Mette Vikan Andersen (50), kommunalsjef for oppvekst og læring. Hun er i dag kommunaldirektør for oppvekst, kultur, idrett og folkehelse i Tønsberg kommune. Hun er utdannet vernepleier fra Oslo og Akershus vernepleierhøyskole. Har tidligere vært virksomhetsleder for barn og unge i Tønsberg kommune, og har blant annet hatt ulike lederstillinger i Nøtterøy kommune.

Tove Hovland (60), kommunalsjef for mestring og helse. Hun er i dag kommunaldirektør for helse og omsorg i Tønsberg kommune. Utdannet fysioterapeut fra Statens fysioterapihøyskole i Oslo, og har en mastergrad i Public Administration fra Copenhagen Business School. Hun har tidligere blant annet vært utviklingsdirektør i Helse Førde HF og kvalitetsrådgiver hos fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Geir Viksand (56), kommunalsjef for samfunns- og næringsutvikling. Han er i dag rådmann i Tønsberg kommune. Har geografi mellomfag og sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, og studier innefor ledelse, innovasjon og demokrati. Viksand har vært ansatt i Tønsberg kommune siden 1999, som spesialkonsulent, økonomisjef, økonomidirektør og kommunaldirektør. Han har også praksis fra Statistisk Sentralbyrå og Aetat.

Jan Ronald Eide (57), kommunalsjef for eiendom og tekniske tjenester. Han er i dag kommunaldirektør i Re og Tønsberg kommuner med ansvar for teknisk område. Han har utdannelse fra Varehandelens Høyskole og BI, i tillegg til befalsutdanning fra Forsvaret. Eide har erfaring det private næringsliv, og har blant annet vært adm. dir. i teleselskapet ComHouse og har innehatt ledende stillinger i Shell-konsernet. Han har også vært daglig leder i Tønsberg kommunale eidendom KF.

Egil Johansen (62) blir rådmann i den nye kommunen. Han er i dag prosjektleder for sammenslåingen, og har tidligere vært fylkesrådmann i Vestfold fylksekommune og rådmann i både Re og Porsgrunn kommuner. Han har også arbeidserfaring fra olje- og energidepartemenetet, og hatt ulike stillinger innen økonomi og strategi i Aker AS.

Tiltrer 1. januar 2020 – men er allerede i gang med jobben

– Jeg er godt fornøyd med at ledere fra både Re og Tønsberg blir representert i den øverste ledelsen av nye Tønsberg kommune, sier prosjektleder og kommende rådmann Egil Johansen.

De nye kommunalsjefene vil tiltre i stillingene 1. januar 2020, men får allerede nå en sentral rolle i utformingen av den nye kommunen.

