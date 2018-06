Knivangrepet på Kirkevoll henlagt: – Det er veldig kjipt

KIRKEVOLL: – Det vil alltid sitte igjen innerst inne at gjerningspersonen ikke er tatt, sier Miriam til ReAvisa.

Miriam (18) skulle bare lufte bikkja: Ble trua med kniv og fikk kutta av håret

Knivdrama på Kirkevoll: Politiet har fått inn flere tips.

Det var i 21-tida torsdag kveld 18. januar 2018 at Miriam Holtan Buhl (18) lufta bikkja på en runde rundt Kirkevoll skole. Inni busskuret, i mørket, satt ei dame som nesten ikke var mulig å se.

Politiet: – Grov vold

Miriam kom i prat med henne, men det var umulig å få noe vettugt ut av det. Hun prata bare rør. Derfor ville Miriam gå videre. Dama i busskuret kom bort til henne, mens Miriam satt på huk for å få orden på bandet til bikkja.

– Jeg kjenner bare at det røsker i hestehalen min, og så ser jeg en kniv. Det ender med at dama kutter av hestehalen min og stikker av, sier Miriam til ReAvisa.

Synet av kniven fikk Miriam til å gå nærmest i sjokk. Hun var veldig prega av hendelsen i etterkant. Hun håpa veldig at vedkommende ble tatt og fikk skikkelig hjelp – så det samme ikke kan skje med andre.

– Der noen bruker kniv og også gjør skade på noen – som å kutte av håret, det sorterer som en grov voldssak. Og det tar politiet på største alvor, fortalte etterforskningsleder Knut Erik Ågrav til ReAvisa da vi omtalte saken første gang.

Utelukker ikke en gjenopptakelse

Etterforskningen gikk fra stor optimisme til det motsatte.

Politiet hadde mistenkte, samla inn flere bevis, og fikk mange tips, men klarte aldri å knytte personene til stedet, forteller Trine Berg, tidligere lensmann på Revetal – nå leder ved voldsavsnittet på politikammeret i Tønsberg.

– Da er det umulig å gå videre med det, så lenge vi ikke kan knytte alt dette opp mot rette tid og sted. Men en slik sak vil alltid ligge åpen på et vis, helt til den eventuelt skulle bli løst – og skulle det tilkomme noe nytt så er det bare å gjenoppta saken.

Miriam: – Ekkelt at noen veit ting om den kvelden, som ikke engang jeg husker

– Det er veldig kjipt, sier Miriam til ReAvisa om beskjeden: «Saken er henlagt».

– Politiet har hele veien vært sikre på at de finner gjerningspersonen, og jeg har dermed bare venta på å få vite hvem dette er – og å finne ut hvordan denne personen kan hjelpes.

– Etter en stund sa de at de var mistenksomme på to individer som hadde større kunnskap til saken enn avisene har gått ut med, men de har ikke finni noen ytterligere bevis. Det er jo ekkelt å vite at noen veit ting om det som skjedde den kvelden, som ikke engang jeg husker.

Håper og tror politiet har gjort så mye de kan

– Det vil alltid sitte igjen innerst inne at gjerningspersonen ikke er tatt, men jeg håper og tror politiet har gjort så mye de kan, sier Miriam til ReAvisa.

Veit du noe om hendelsen i 21-tida på kvelden 18. januar 2018, er politiet fortsatt å treffe på telefon 02800.

Miriam (18) skulle bare lufte bikkja: Ble trua med kniv og fikk kutta av håret

Knivdrama på Kirkevoll: Politiet har fått inn flere tips.

Her finner du flere saker fra politiloggen i Re.