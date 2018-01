Miriam (18) skulle bare lufte bikkja – ble trua med kniv og fikk kutta av håret

VÅLE: Miriam tør ikke gå ut aleine lenger, etter voldsepisoden ved busskuret på Kirkevoll skole. Politiet bekrefter at de etterforsker saken som grov vold.

Miriam Holtan Buhl (18) var ute og lufta bikkja på torsdagskvelden sist uke. Det skulle ende i et knivdrama ved busskuret på Kirkevoll skole.

– Jeg har vokst opp i Våle, jeg har bodd her siden jeg var fem år. En finere og tryggere plass skal du leite lenge etter, mener Miriam.

– Jeg kjenner bare det røsker i hestehalen, og så ser jeg en kniv

Vi går den korte veien fra Skaugveien der familien bor og bort til busstoppet ved Kirkevoll skole. Miriam vil ikke gå aleine etter det hun opplevde torsdag kveld.

– Jeg kom ikke så langt på kveldsturen, sier Miriam med litt galgenhumor. For inni busskuret, i mørket, satt ei dame som nesten ikke var mulig å se.

Miriam kom i prat med henne, men det var umulig å få noe vettugt ut av det. Hun prata bare rør. Derfor ville Miriam gå videre. Dama i busskuret kom bort til henne, mens Miriam satt på huk for å få orden på bandet til bikkja.

– Jeg kjenner bare at det røsker i hestehalen min, og så ser jeg en kniv. Det ender med at dama kutter av hestehalen og stikker av.

Dette var i 21-tida torsdag kveld 18. januar.

Politiet: – Dette er grov vold

Politiet i Vestfold, ved etterforskningsleder i Tønsberg Knut Erik Ågrav, bekrefter at de har mottatt en anmeldelse av forholdet.

Dette går under grov vold. – Der noen bruker kniv og også gjør skade på noen – som å kutte av håret, det sorterer som en grov voldssak. Og det tar politiet på største alvor. Vi har et håp om at vi skal klare å komme til bunns i dette.

Politiet er i gang med etterforskningen. – Vi foretar vitneavhør nå mens vi snakker sammen. Jeg har ikke lyst til å si noe om hvem som avhøres, men kan bekrefte at det skal gjennomføres flere avhør. Hvis vi får en god beskrivelse, kan det være at vi går ut med den – men vi gjør ikke det foreløpig.

Etterforskningslederen forteller at de ikke har noen mistenkte foreløpig.

Det skal ha vært en svart bil i området, som politiet er usikker på om kan ha noe med hvordan dama har kommet seg til og/eller fra stedet. Bilføreren vil politiet uansett komme i kontakt med. Også andre som kan vite noe om episoden oppfordres til å ta kontakt.

Politiet jobber med å sikre spor fra busser, det vil si overvåkingsvideo.

– Det kan være at vedkommende kom med buss, eller tok buss derifra. Derfor undersøker vi med busselskapene om de har kamera på bussene det gjelder, i tidsrommet rundt klokka 21 torsdag.

– Jeg fikk sjokk og klarte ikke røre på meg

Våle er et lite sted, og alle kjenner alle – og hvis ikke blir man fort kjent. Men Miriam kjente ikke denne dama. Og angrepet kom helt ut av det blå.

Miriam har ikke klart å gi så godt signalement, annet enn at hun var tynn og «sliten», og virka forvirra og helt ute – ikke ved sine fulle fem. Det var mørkt, og dama satt inni busskuret.

– Jeg husker ikke alt, men noe mer dukker opp nå og da. Det var veldig ekkelt, og jeg ble helt stivfrossen da jeg så kniven. Jeg fikk nok sjokk og klarte ikke røre på meg. Det var kanskje det beste?

Miriam sitter igjen med et bilde på netthinna av kniven. Hun vil ikke gå ut aleine. – Jeg tar meg sjøl i å se etter noen som likner på henne. Og jeg liker ikke å være aleine. Det skal bli deilig å bli ferdig med dette, så jeg kan gå turer aleine igjen.

Håper dama blir finni, så dette ikke skjer med flere

At dama blir finni, er viktig for å komme videre. – Det vil hjelpe, for da veit jeg at hun får hjelp. Det trenger hun nok, antar Miriam. – Og det ville sørge for at ingen andre opplever det samme som meg. Det unner jeg ingen!

Men Miriam tør ikke tenke at det blir en oppklaring: – Jeg blir så skuffa hvis ikke!, forteller hun til ReAvisa. Miriam kan ikke huske at det var noen andre på busstoppet som kan ha sett hendelsen, men skulle det være det så vil hun gjerne at de informerer politiet.

– Heldigvis har jeg mange gode folk rundt meg, som jeg kan prate med – og gå tur med. Så Lotta får lufta seg, sjøl om vi ikke går ut aleine, forteller Miriam. Hun har fått tilbud om hjelp gjennom skolen, Holmestrand videregående skole.

Ny frisyre, – kanskje litt kortklipt for min del?

Miriam viser hvor langt hår hun hadde før kniven kutta det tvert av, det rakk til midt nede på ryggen.

Sjøl prøver hun å ta det hele med godt humør, og la ut en Facebook-status for å informere om det som hadde skjedd – så ryktene ikke tar helt overhånd:

«I går fikk jeg en ny frisyre, litt kortklipt for min del, men jeg tror det ble bra! Bakgrunnen for denne nye frisyren er kanskje litt annerledes!», skriver Miriam med smilefjes, før hun ryddig og greit beskriver det som skjedde.

Veit du noe om denne hendelsen, er politiet å treffe på telefon 02800.

