Varmegang i oppkverna metall er trolig brannårsaken

LINNESTAD: Haugen det brant i besto av oppkverna kjøleskap og TV, og skal ha bestått av lite eller ingenting plast, ifølge politiet.

Klokka 07.00 søndag 27. mai 2018 fikk Vestfold-politiet melding om røykutvikling i gjenvinningsbedriften Revac på Linnestad.

Ikke en «plasthaug» – har tatt prøver fra haugen

Flere har tipsa ReAvisa om røyklukt allerede lørdag – og dermed at bedriftens varslingssystemer ikke fungerte. Men en eventuell røyklukt kan ikke ha kommet fra Revac, ifølge politiets etterforskning.

Den viser med stor sikkerhet, ifølge Trine Berg på politikammeret i Tønsberg, at brannen starta klokka 06.59 søndag morgen. Dermed ble nødetatene varslet umiddelbart etter.

Hun forteller til ReAvisa at politiet fortsatt holder på med tekniske undersøkelser på branntomta, og at de har en veldig god ide om hva brannårsaken kan ha vært.

– Massen det brant i besto av oppkappa kjøleskap og TV, disse var allerede malt opp. Det er en tydelig risiko i slike anlegg, når metall går mot metall i kverna. Da kan det skape varme og ligge og ulme – og begynne og brenne.

Alt tyder på sjølantenning

Hva som brant og holdt brannen i gang i tre dager – fra søndag morgen, mandag og til tirsdag ettermiddag – gjenstår å se. Men at det var mindre plast i denne haugen – kanskje ingenting – i forhold til forrige storbrann, er allerede blitt spekulert i.

– Det er tatt prøver fra haugen, som vil vise hva den inneholder. Men ifølge Revac-ledelsen skal det ikke ha vært snakk om en «plasthaug» som først frykta, men en metallhaug, forteller Trine Berg til ReAvisa.

– Vi må få svar på prøvene før vi veit hva som har brent i en sånn haug.

Sjølantenning er politiets sterkeste teori. – Vi har ikke noen indikasjoner på annet per nå. Det er umulig å bevege seg i haugen, inn til der det begynte å brenne. Da ville du kutta deg opp på oppkappa metall, så vi kan ikke tenke oss at brannen kan være påsatt på noe vis.

Siden det ikke skal ha vært plast i hallen som brant, kan man lure på hva nedfallet fra brannen var. Det blir plukka opp i en stor radius rundt brannstedet. Bønder har fått beitenekt for dyra og kan ikke bruke grasset til dyrefor.

– Det må i så fall være noe helt annet enn plast, forteller Trine Berg til ReAvisa, – vi mistenker at det kan være rester fra brann i takkonstruksjonen, der det blant annet skal ha vært isopor.

Også nedfallet er det tatt prøver av, sammen med elver, bekker, jord og luft. For å finne ut hva nedfallet og sotlukta fra vannet kom av, og hvor forurensende det eventuelt måtte være.

Går ut med info for å hindre spekulasjoner

Tidligere lensmann i Re, nå etterforsker ved politikammeret i Tønsberg, Trine Berg, kan gå ut med mer informasjon til ReAvisa om Revac-brannen – nå som politiet har kommet godt i gang med etterforskningen.

Det er nyttig for å hindre enda mer spekulasjoner, rundt en brann som har skapt et såpass stort engasjement i bygda. Det er andre gang på fire år at bedriften, som er bygd opp og drives av lokale Re-karer, opplever en storbrann. Revac er en av landets største på mottak og miljøsanering av EE-avfall.

– Det er jo ikke sånn at politiet ikke ønsker å informere, vi vil jo informere så godt vi bare kan, sier Trine Berg til ReAvisa. – Men vi må også ta hensyn til etterforskningen. Det er ikke alt vi veit, som vi først må få klarhet i. Og vi klarer ikke å avhøre alle på en gang. Vi går ut med alt det vi kan, så snart vi kan.

Etterforskningsleder Knut Erik Ågrav sa på informasjonsmøte for de evakuerte mandag kveld at også resultater av alle prøvene som er tatt av elver, bekker, drikkevann, jord og luft offentliggjøres så snart det er klart:

– Vi har ingen interesse av å holde dette hemmelig.

