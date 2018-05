– Dette var nok langt ifra så ille som for fire år siden.

LINNESTAD: Jan Erik Heltesæther var glad for at alle kattene og kaninene så ut til å være i god behold etter evakueringen. – Ved forrige brann så vi aldri katta vår igjen. Det har gått mye bedre denne gangen, både med dyra og huset!

Klokka 07.00 søndag 27. mai 2018 fikk Vestfold-politiet melding om røykutvikling i gjenvinningsbedriften Revac på Linnestad.

Etter evakuering, stengte barnehager og næringsområder, kunne folk flytte hjem igjen i løpet av kvelden tirsdag 29. mai. Noen valgte å vente, til boligen deres var sjekka ut for røyk- og sotskader.

– Mer røyklukt forrige gang det brant

Jan Erik Heltesæther (45) valgte å ta med familien til kjente i Hof, for sikkerhetsskyld, den første natta etter at evakueringen var over. Men han mener røyklukta i huset ikke er så ille som ved forrige storbrann for fire år siden.

Gleden er også stor over at alle dyra ser ut til å ha klart seg greit – to katter og to kaniner.

– Vi hadde ei katte som likte å springe over skauen mot Revac. Den så vi aldri igjen etter forrige storbrann for fire år siden. Alt har gått så meget bedre denne gangen, sier Jan Erik og smiler. Gjensynsgleden er stor for både to- og firbeinte øverst i Linnestadfeltet.

– Det var ikke så mye fokus på alt sammen sist gang det brant, men konsekvensene ble større. Da var det jo skikkelig røyklukt i hele huset, mye mer enn nå. Nå virker det som om alle tok det mer alvorlig fra første stund, men at konsekvensene kanskje ikke blir like store. Får vi håpe.

– Dette går nok så fint, så!, sier Jan Erik med et stort smil i døråpningen til eget hus – som endelig kan luftes ut, mest for varme og litt for røyklukt.

Naboen, som roper over hekken fra terrassen sin, merker ikke noe spesiell røyklukt inne hos seg.

Tok høyde for det verste

Etter det ReAvisa kjenner til var det en annen type røyk fra denne brannen, enn den forrige. Men nødetatene tok høyde for det verste, for sikkerhetsskyld.

Det var neppe snakk om så mye plast i hallen som brant, som først frykta. Kanskje ingenting? Dette er noe politiets etterforskere får oversikt over, først når de får gått gjennom haugen som har brent.

Den jobben er politiets krimteknikkere godt i gang med på branntomta, mens folk i Linnestadfeltet igjen nyter sommeren i egen hage. Det ble bada i badebasseng, vanna blomster, ei bestemor med besøk av barnebarnet var lykkelig over å kunne ta seg ei skive med gulost på plattingen sin:

– Det beste med å komme hjem, er å gjøre akkurat det du pleier, og akkurat det du vil!

Les flere saker fra politiloggen i Re.