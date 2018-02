I kveld har Roger fullt hus på Restauranten!

REVETAL: Folk har savna det å kunne samles for god mat og drikke etter endt arbeidsuke – her hjemme i bygdebyen Revetal: «After work», på godt norsk. I kveld er det stinn brakke på Restauranten.

Last ned ReAvisa, februar 2018 – gratis.

I kveld, 16. februar, er den første fredagen Roger Noren og resten av Restauranten-gjengen inviterer til «After work» på Revetal. Det er et konsept over samme lest som utestedene i byene rundt oss gjør det: Ta helga med god mat og drikke i gode venners lag.

Suksess fra første forsøk

Roger fortalte til ReAvisa da vi først omtalte ideen at han ville prøve ut konseptet på Revetal flere fredager, uansett hvor mange folk det kom de første gangene. Han anbefalte folk å bestille bord, for å vite sånn cirka hvor mange som dukker opp.

– Det er alltid greit å få en viss pekepinn, når man starter opp noe nytt, sa han til ReAvisa. Og pekepinn fikk han: Alle bord ble booket lenge før fredagen kom – og i kveld er det «smekk fullt», forteller Roger til ReAvisa.

– Det er ingen bord og stoler ledige, men mulig det blir seinere. Vi veit ikke hvor lenge folk sitter. Hvis folk har lyst til å droppe innom, må de bare gjøre det og se om det er plass utover kvelden, forteller Roger.

Stasjon har også mye moro på gang

På andre siden av veien har Patricia Knight på Revetal gamle stasjon følgende på planen: – Vi har tre konsertkvelder på planen, den første er med Wrong Direction lørdag 3. mars, så Cosmic 10. mars, og et talentshow i april – alle tre kveldene er det lokale band og artister på scenen.

Stasjon har hatt stor suksess med buffet på søndagene, og nå utvider Patricia til torsdager også. I tillegg vil hun kjøre lunsjbuffet hver ukedag fra klokka 11.00 til 13.00. Det starta opp forrige uke. Også kan du ta fredagstaco’n på Stasjon hver siste fredag i måneden.

– Vi har også hatt noen barnebursdager her i det siste, og vil ha flere framover. Det har vært stor suksess, så det er moro, forteller Patricia til ReAvisa.

Middag for en hundrings

Restauranten har slengt seg med på «middag for en hundrings» i vinterferien. – Fra mandag 19. februar og ut uka til og med fredag, hver dag fra klokka 15.00, serverer vi en god middag for 100 kroner, forteller Roger til ReAvisa.

I ReAvisa februar 2018 kalte vi Revetal et «utelivsmekka». Kanskje er det å ta litt i, men vi har hvert fall noen lokale aktører som står på for å gi oss et tilbud i bygdebyen vår, Revetal.

Roger og Patricia sørger for at tilbudet er der – på begge sider av veien. Les mer om alt som skjer framover i denne saken, eller sjekk papiravisa:

