Restauranten inviterer til romantisk Revetal-aften

REVETAL: Du trenger ikke reise langt for en romantisk middag for to på Valentinsdagen – det har vi – det også! – på Revetal.

Noe ala denne saken kunne du lese først i ReAvisa, februar 2018.

To-retters middag for to-tilbudet på Valentinsdagen er bare noe av alt det som skjer på Revetal framover.

Roger på Restauranten inviterer til «after work» for første gang på fredag, og Patricia på Stasjon inviterer til fredagstaco og hele tre konsertkvelder på en måned. Og du kan spise middag for en hundrings i vinterferien.

Revetal gamle stasjon og Restauranten Revetal er to trofaste serveringssteder som åpner dørene både tidlig og seint, for å gi oss en møteplass med god mat og godt drikke. På dagtid og utover kveldene er det matservering, og på seine kvelder og i helger arrangeres det møter, konserter og festival.

Lager liv på Revetal

Et mantra her i Re er «du trenger ikke reise til by’n – for vi har det på Revetal!» Det gjelder også hvis du er lysten på god mat og drikke i hyggelig lag. Og en romantisk Revetal-aften på Valentinsdagen.

Både Roger Noren på Restauranten Revetal og Patricia Knight på Revetal gamle stasjon er ivrig på at det skal skje noe i bygdebyen vår – også utenom vanlig åpningstid. – Vi lager gjerne litt liv på Revetal, både med det vi veit funker – og vi prøver gjerne ut noen nye ting, forteller begge to til ReAvisa.

– Så tilbudet finnes her på Revetal, så absolutt!

Dette er planen for Restauranten:

– På Valentinsdagen onsdag 14. februar tilbyr vi en to-retters til 365 kroner. Da blir det god og kjærlig stemning her, veitu!, sier Roger med et romantisk smil.

Videre står «after work» på planen fredag 16. februar. – Da blir det tapas-buffet for 150 kroner fra klokka 16.00. Og vil noen dra’n litt lengre, så holder vi både tappekraner og dører åpent utover kvelden, lover Roger på Restauranten.

– Jeg har fått tilbakemelding fra flere bedrifter og vennegjenger som synes det kan være hyggelig å samles for å skravle litt. Dere må gjerne bestille bord, så veit vi litt om hvor mange som kommer. Det er alltid vanskelig å vite når man drar i gang noe nytt.

Dette er planen for Revetal gamle stasjon:

På andre siden av veien har Patricia Knight på Revetal gamle stasjon følgende på planen: – Vi har tre konsertkvelder på planen, den første er med Wrong Direction lørdag 3. mars, så Cosmic 10. mars, og et talentshow i april – alle tre kveldene er det lokale band og artister på scenen.

Patricia Knight får mye skryt for å åpne scenen for det lokale kulturlivet, tidlig og seint. Her var det seinest stinn brakke under Za-Zaa-rocken i romjula.

Stasjon har hatt stor suksess med buffet på søndagene, og nå utvider Patricia til torsdager også. I tillegg vil hun kjøre lunsjbuffet hver ukedag fra klokka 11.00 til 13.00. Det starta opp forrige uke. Også kan du ta fredagstaco’n på Stasjon hver siste fredag i måneden.

– Vi har også hatt noen barnebursdager her i det siste, og vil ha flere framover. Det har vært stor suksess, så det er moro, forteller Patricia til ReAvisa.

Middag for en hundrings

Restauranten har slengt seg med på «middag for en hundrings» i vinterferien. – Fra mandag 19. februar og ut uka til og med fredag, hver dag fra klokka 15.00, serverer vi en god middag for 100 kroner, forteller Roger til ReAvisa.

I tillegg tilbys catering og take away på begge sider av veien.

Men aller helst vil vi jo at også utelivsbransjen, som alle andre bransjer i Re, går så det suser – så ta med gode venner og arbeidskamerater til Revetal for et hyggelig lag. Og kjæresten på Valentindagen, selvfølgelig.

Roger og Patricia sørger for at tilbudet er der – på begge sider av veien.

