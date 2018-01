I kveld blir det direktesendt TV fra Re!

GRØSTAD GÅRD: Grisene på Grøstad gård blir TV-kjendiser i beste sendetid. Nå, noen få timer før sendestart, rigger NRK seg opp: – Mye folk og kabler på kryss og tvers, forteller vertskapet som setter pris på besøket.

– Hele programmet i kveld, onsdag 3. januar 2018, blir sendt herfra, forteller Gry Beate Knapstad og Trude Viola Antonsen ved Grøstad gris AS i Undrumsdal.

Det er litt av et opplegg som skal på plass – for nå blir stabburet på gården gjort om til et TV-studio.

Snakker med grisene om hva de tenker og føler

Programmet «Norge nå» er et nytt norsk direktesendt talkshow, som ifølge NRK «prater med folk om det de er opptatt av, der det faktisk skjer. Fra hele Norge til hele Norge».

I direktesendinga fra Re skal det prates om «hvorfor er bacon så viktig for oss? «Norge nå» vier hele sendingen til denne sprø matvaren. Hvorfor er det så godt, og hva er egentlig god smak?»

– Også skal Gry sammen med dyretolk Sissel Grana snakke med ett par purker om hva de tenker og føler, forteller Trude til ReAvisa.

Stor fokus på dyrevelferd

Grøstad gris AS ble etablert i 2001. Her produseres økologisk frilandsgris, og Re-gården har fått mye oppmerksomhet i både lokale og riksdekkende medier for sin alternative driftsform med stor fokus på dyrevelferd.

Grøstad Gris AS har etter hvert som etterspørselen har skutt i taket fått flere produsenter av Grøstad gris, etter kontrakter som gjenspeiler konseptet med strenge arealkrav, med mer.

I desember-avisa for drøyt tre år siden skreiv ReAvisa en større reportasje fra Grøstad gris. Last ned avisa her.

Sendinga fra Grøstad gård starter klokka 20.25 onsdag 3. januar 2018 på NRK 1.

Sjekk også Grøstad gris sitt dønn ærlige smakspanel i Linnestad barnehage:

Les mer om landbruk i Re.