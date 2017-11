– Et skikkelig vindkast, så ramler det!

RAMNES: Det er mange søte dyr på Ramnes Søndre gård, men dette dyret er nok heller litt rampete. Nå henger et digert tre i en tynn tråd, og folk frykter for sikkerheten.

ReAvisa får tips fra en observant bilist som kjører gjennom Ramnes torsdag ettermiddag 16. november:

Flere trær langs Ramnesveien står ustødig etter at en bever har vært på ferde.

Henger i en tynn tråd

Det ser ut som spesielt et digert tre henger i en tynn tråd nederst på stammen. Det står i fare for å ramle over offentlig og privat vei, strømledninger, gatelys og gjerdet rundt Ramnes kirke.

I verste fall treffer det mennesker når det ramler over ende, noe som ikke skal så fryktelig mye til. – Et skikkelig vindkast, så ryker det, forteller Henning Larsen som oppdaga det hele.

Beveren er også fortsatt i full sving med å gnage seg vei. Det er bare tidsspørsmål før treet ramler over ende. Den gir seg nok ikke før det deiser i bakken.

Re kommune ble varsla, og vaktmestersjef Kurt Schjølberg forteller til ReAvisa at hans folk har vært på stedet for å se på saken. Det dreier seg om flere trær, ingen på kommunal grunn.

– Veldig bra at observante folk varsler om sånt som dette. Det er akkurat sånn vi vil ha det, sier Kurt til ReAvisa. Han mener treet bør tas ned allerede i kveld, og vil inspisere stedet på nytt i morgen tidlig.

Kan ikke huske at beveren har gått på så store trær før

Treet som det står verst til med, står så tett på veien at Vegtrafikksentralen er varslet. Det er ikke så ille ute med trærne som står på privat grunn. De har folka på Ramnes Søndre kontroll på.

– Vi er vant med bever, det har det alltid vært her – og det er ikke noe problem. Men vi er klar over at det kan gå hardt ut over noen trær nå og da, så vi holder oppsyn, forteller Georg Skjeggestad.

Beveren er skikkelig ivrig i tjenesten om dagen – eller natten, rettere sagt. Ingen av tre generasjoner på Ramnes Søndre kan huske at beveren har gått på så store trær tidligere.

Beversafari i mørket

Mamma Ingunn Skjeggestad og barna Tuva (6) og Sander (8) ble med ReAvisa på en liten beversafari.

Det nærmeste vi kom, var et kjempeplask da beveren rutsja ned i elva da den hørte hos, noen plask med halen – og ikke minst de tydelige spora etter gnaginga med fersk spon utover et stort område.

Alle trærne mellom Ramneselva og Ramnesveien bør hogges

Vertskapet på Ramnes Søndre synes det er hyggelig med bever, det er bare om å gjøre å holde trærne under oppsyn.

– Vi har aldri vært plaga av bever, men det har hendt at demningen dens blir litt stor. Og nå må det nok felles noen trær i kontrollerte former etter at beveren har vært litt overivrig, sier Ingunn.

– Det gjør ingenting, mener Georg. – Hele rekka her med gamle trær langs Ramnesveien burde vært hogd ned uansett, peker han.

– Det er flere eldgamle trær der som står i fare for å ramle ned, og det har vi varsla Vegvesenet om flere ganger.

