– Dere har ikke glemt oss, vel?

UNDRUMSDAL: Denne gjengen minner våre folkevalgte på det de sa etter at elevrådslederen tok ordet før kommunestyremøtet i april. – Forventningene er i høyspenn!

I slutten av april bestemte kommunestyret i Re å utvide Solerød barnehage. Før det samme møtet tok elevrådsleder Ingrid Heierstad (13) ordet i Åpen post:

Det er vel og bra at barnehagen utvides, men ikke uten en oppgradering av utearealene.

En gammel kampsak

Politikerne fikk se bilder som tegner et dystert bilde av uteområdene på hele Solerød oppvekstsenter – både barnehagen og skolen:

Gamle og ubrukelige lekeapparat, små sandkasser der det allerede i dag er trangt om plassen, ei lekestue gitt av FAU som råtner på rot, og en lekeplassrapport som har sørga for at det er blitt enda mindre å finne på i skolegården.

Dette er en gammel kampsak. FAU, elevrådet, virksomhetsleder og styrer i barnehagen har i flere år hatt mange gode ideer og ønsker, men Solerød oppvekstsenter har hatt fire virksomhetsledere på ti år.

– Det kan virke for oss foreldre som at saken må starte på nytt hver gang vi vil komme videre med den, fortalte FAU-medlem Margareth Horn til våre folkevalgte.

Dessuten føler mange i Undrumsdal at både barnehagen og skolen er blitt nedprioritert i årevis – siden skolen gang på gang har vært nedleggingstrua.

Derfor har det ikke blitt gjort de store investeringene i denne delen av kommunen?

Investering i folkehelse

– Tida er inne for å satse mer på Undrumsdal, mener Margareth Horn.

– FAU håper våre folkevalgte ser verdien av den fysiske aktiviteten som barna får – både i skoletida og på fritida – ved at det investeres i mer lekeapparater.

Hun forteller at foreldrene i Undrumsdal ikke er vonde å be når det kommer til dugnad.

– Vi er vant med det og stiller opp hver gang det trengs. Men her trenger vi også en politisk vilje til å satse på Undrumsdal – sammen med oss som bor her!

FAU har nå gjort mye av jobben, og virksomhetsleder på oppvekstsenteret har fulgt opp foreldrenes innsats.

– Det er innhenta priser, elevene er blitt spurt om hva de ønsker, og det er sjekka ut muligheter for å søke midler fra forskjellige stiftelser, med mer.

Nå er det opp til våre folkevalgte

Møtet i april var oppløftende for elevrådsleder Ingrid og de andre oppmøtte fra Undrumsdal. Et enstemmig kommunestyre gikk for Heming Olaussen (SV) sitt forslag:

«Administrasjonen pålegges å gjøre en rask utredning av forbedringer av uteområdet som kan stå klart over sommerferien. Saken legges fram for neste møte i kommunestyret».

Bakteppet er et millionoverskudd fra 2016, der det ikke mangler på gode formål.

Nå i juni kommer det to kommunestyremøter på rappen, både til uka og neste uke.

Formannskapet har allerede foreslått å sette av ekstra midler til uteområder generelt i kommunen, der barnehager får 500.000 kroner og skoler får 300.000 kroner.

Denne delen av saken skal opp i kommunestyremøte til uka 13. juni.

Deretter skal rådmannen legge fram et prisoverslag for Solerød oppvekstsenter spesielt til kommunestyremøte 20. juni.

Sjøl om det var en tverrpolitisk enstemmighet om å se på saken i april-møtet, er det først nå saken skal avgjøres.

En ting er hvert fall sikkert, forteller små og store som har invitert ReAvisa til Undrumsdal i forkant av den politiske behandlingen:

– Forventningene er i høyspenn!

