– Bli med og feire et trygt Re førstkommende lørdag!

REVETAL: Det er seks år siden Re kommune ble godkjent som et «trygt lokalsamfunn», og det er fem år siden den aller første «Trygg i Re-dagen» på Revetal. Til helga braker det løs igjen!

Dette står på programmet lørdag 6. mai på Revetal: NAF kommer med elektriske biler for barn og test av alkobriller for voksne. Trygg Trafikk har med seg med Tarkus som skal hilse på barna.

Politihunder fra politiets hundetjeneste vil være på plass, og brannvesenet kommer for å demonstrere brannslukking. Sivilforsvaret har med vannkanon.

Vegvesenet har med «bråstoppen», der du kan oppleve hvordan en bråstopp kjennes ut i en bil. Det blir sykkelkonkurranse for barna – og sykkelsjekk for alle som ønsker det.

Det blir mange stands og demonstrasjoner av redningsetater, kommunale virksomheter, frivillige lag og foreninger, det blir korps, kaffe og kaker, leker og konkurranse for barna.

Grand finale bli en triksekonkurranse med elitespilleren fra Ramnes, Tobias Gran (LSK).

Programmet starter klokka 12.00 og avsluttes klokka 14.00. – Bli med og feire et trygt Re!, oppfordrer Ole Thomassen Grejs, Folkehelse-, SLT- og Tryggelokalsamfunnskoordinator i Re kommune.

Sjøl om Re er et trygt lokalsamfunn, offisielt sertifisert med plakett ved inngangen på kommunehuset, toppa Re en dyster brannstatistikk for fjoråret – som ReAvisa har skrivi om tidligere.

Dette har utvalgsleder for drift, eiendom og næring (DEN) Odd Gjerpe (KrF) tatt tak i, og oppfordret elektrikerfirmaene i Re om å stille på stand – med rabatterte priser på komfyrvakt og andre brannpreventive anordninger.

– Det lokale næringslivet i Re stiller som alltid opp, og det er veldig hyggelig, forteller hovedutvalgslederen til ReAvisa.

Trygge lokalsamfunn i Re (TL) er den ulykkes -og skadeforebyggende delen av folkehelsearbeidet i kommunen. Re kommune ble internasjonal godkjent gjennom Safe Community som et Trygt lokalsamfunn

20. mai 2011.

Safe Community er en internasjonal modell for forebygging av skader og ulykker.

Personskader som følge av ulykker er et folkehelseproblem. Hver år må flere enn 550.000 personer i Norge få medisinsk behandling for slike skader. Blant nordmenn under 45 år er ulykker viktigste dødsårsak.