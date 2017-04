Dette Revetal-kontoret har mer enn dobla antall ansatte: – Nå blir vi veldig gode på både by og land!

REVETAL: Denne uka er det nye skatteoppkreverkontoret – med Tønsberg – i full gang på Revetal.

Som ReAvisa meldte i oktober i fjor, flytter Tønsberg sitt skatteoppkreverkontor til Revetal. Det er det første av flere kontorer som skal legges til Revetal i den nye Tønsberg kommune.

For det skal være kommunale arbeidsplasser på Revetal også i framtida, har Tønsberg-ordfører Petter Berg lova ved flere anledninger. Landbrukskontoret er blitt nevnt på flere folkemøter, både før valget falt på Tønsberg og på folkemøter nå i etterkant.

Dagen etter bystyret i Tønsberg sa ja til en sammenslåing med Re, kom spørsmålet om å legge et felles skatteoppkreverkontor til Revetal.

Skatteoppkrever Lise Wåden Tandberg har fra og med denne uka 15 ansatte med på laget, det er over en dobling fra sju forrige uke. De skal nå serve fem kommuner med 71.000 innbyggere og 3.500 arbeidsgivere.

Fra Tønsberg kom åtte stykker, det vil si alle på det gamle Tønsberg-kontoret unntatt skatteoppkreveren i Tønsberg. Han valgte å gå til en annen jobb i Tønsberg.

– Alle var i gang litt før klokka 11.00 mandag, enda flyttelasset kom rundt klokka 12.00 på fredag. Så det gikk kjapt å komme på plass og komme i gang med jobbinga, forteller skatteoppkrever Lise Wåden Tandberg.

– Det er klart at det er en overgang – litt logistikk. Men alt var lina opp med nøkler og mapper på pultene til hver og en. Vi gjør det samme nå, som for sju år siden. Bare litt større dimensjoner med Tønsberg, i forhold til den gang med Hof og Holmestrand.

Felles skatteoppkreverkontor var det aller første samarbeidet i 3K, og blir også det aller første samarbeidet i nye Tønsberg.

Skatteoppkreverkontoret på Revetal har gode resultater. – Vi tar gjerne en telefon og er mottakelig for å høre hvis det skulle være noen problemer. Vår erfaring er at vi oppnår gode resultater med en god dialog med skatteyterne, forteller Lise Wåden Tandberg.

På Revetal vil det drives skatteinnkreving for Re, Tønsberg, Lardal, Hof og Holmestrand. De to sistnevnte har vært med siden 2010, da 3K-samarbeidet tok form. Nå er 3K-avtalen sagt opp, men det er ikke sikkert annet enn at nye Holmestrand henger med videre. Det skal avklares før sommeren.

Skatteoppkreveren forteller at «det var nok litt både-og-reaksjoner» i Tønsberg, da det ble klart at de måtte bytte arbeidssted fra Tønsberg til Revetal.

– Men nå er det ingen sure miner. Sjøl om det blir en omstilling. Her har vi for eksempel et åpent kontorlandskap – i Tønsberg hadde de ikke det.

– Det er flinke folk fra Tønsberg, der de har hatt gode resultater, akkurat som oss. De har en litt annen type skatteytere og arbeidsgivere i byen, og den kompetansen de tar med seg styrker kontoret veldig.

– Nå blir vi veldig gode på både by og land!

