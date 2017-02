Aktor vil ha fengselstraff for Revac-ledelsen

HORTEN: Revac-rettssaken nærmer seg slutten. Etter nesten tre uker på tiltalebenken risikerer daglig leder en straff på 120 dager ubetinget fengsel.

Aktor har i sin prosedyre i dag kommet med påstand om 120 dager ubetinget fengsel for daglig leder i Revac, og 90 dager for de to andre i ledelsen, melder NRK Vestfold.

Aktor opprettholder bøtene på 2,8 millioner kroner i bot til Revac og 420.000 kroner til KMT – de to firmaene som er tiltalt sammen med tre i Revac-ledelsen.

Siste rettsdag er etter planen i morgen, torsdag 16. februar. Saken starta 30. januar.

Alle de tre tiltalte i Revac-ledelsen og begge firmaene sier seg ikke skyldig etter tiltalen.

Her kan du lese alle sakene om rettssaken:

Fylkesmannens miljøvernsjef: Vesentlig brudd på tillatelsen – eller ikke tillatelse i det hele tatt?

Brannsjef: Mener Revac burde vært klar over risikoen

Revac-naboer: – Våre bekymringer ble latterliggjort

Revac-lederen: – Hadde jeg vært det minste i tvil om at ikke alt var i orden, hadde jeg gjort noe med det tvert!

Les også: Enig om miljøskadene – uenig om skyld

Les også: Straks settes retten for Revac-rettssaken

Les også: Alvorlig tiltale mot Revac-ledelsen

Annonse: