REVETAL: Byfolk fra Tønsberg får klar beskjed fra bønder fra Re: – Vi som vender jorda veit akkurat hvor våpnene ligger etter forrige slag. Så bare pass dere!

Se bilder fra Re middelaldedager 2017 – oppdatert!

Som et fast innslag under Re middelalderdager møtes Ridderne av det runde bord til en fresk og uhøytidelig debatt om fortid, nåtid og framtid. I år er tema «by og land – hand i hand».

Ridderne av det runde bord diskuterer Re og Tønsberg gjennom historien – og sammenslåingen som ligger foran oss. Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) har som kjent trua:

– Sjøl om vi her snakker om en fjortis og en gamlis – åssen skal detta gå? – så har jeg trua, sier Thorvald til latter fra benkeradene i Storteltet Den gyldne hane.

– Ja, jeg er nok gammal – men du juger nok litt på alderen. Vi har jo mer enn 1.000 års forhold bak oss, mener Tønsberg-ordfører Petter Berg.

Mens Tønsberg-ordfører Berg representerer Norges eldste by, representerer Re-ordfører Hillestad det som vil bli norgeshistoriens korteste kommunehistorie med Re – en fjortis.

Men Re har en lang historie fra de to gamle kommunene Ramnes og Våle, som det nye kommunenavnet spiller på: Slagene på Re.

– Dere kom opp her for å slåss og tråkke ned åkrene våre, sier Thorvald. – Men dere hadde hvert fall vett nok til å gjøre det på vinteren, så avlingene ikke gikk føyka.

Jordvern vil være tema i all tid. Anne Andvik, storbonde fra Re, er klar i talen:

– Ikke rør jorda vår. Vi som vender jorda veit akkurat hvor våpnene ligger etter forrige slag. Der ligger det øks og spyd og alt mulig. Så bare pass dere!

– Tar dere av matjorda vår, da blir det krig!, sier hun så latteren runger.

Mye tyder på at det ikke blir krig, for Tønsberg er overlykkelig over at noen i det hele tatt vil ha dem.

Heidi Skjeggerød, leder av Tønsberg næringsforening – og opprinnelig fra Re – forteller at næringslivet har kjempa for en kommunesammenslåing lenge.

– Og endelig var det noen som kunne tenke seg Tønsberg, sier hun til latter fra salen.

Re er den største landbrukskommunen i Vestfold og en av de største i landet – på produksjon. Her har vi fruktbare jorder med store og gode avlinger.

– Tønsberg er rett og slett ganske avhengig av oss her i Re. Så de kan ikke regne med å ta styringa over oss helt. Det er her i Re ressursene ligger, sier Anne Andvik.

– Men hvis dere har så mye ressurser her i Re, hvorfor vil dere slå dere sammen med Tønsberg? Kunne dere ikke heller ta i bruk de gamle bygdeborgene og danne et forsvar mot Tønsberg – som i gamle dager?, spør ordstyrer og tidligere Slaget på Re-leder Kjersti Jacobsen.

– Nei, nå er det jo sånn at vi ser i det moderne samfunnet at det lønner seg «å dele, dele, dele», synger Re-ordfører Thorvald Hillestad.

Men han er også krystallklar på jordvern:

– Vi må sette oss ned i dissa forhandlingene og bli enig om hva vi skal gjøre. Da vil nok vi si «hør her, disse områdene holder vi oss pent unna» – og det gjelder i all framtid. Vi trenger all den dyrka marka vi kan klare å ta vare på.

– Ja, men hva er det Tønsberg vil med Re, lurer ordstyrer på. – Tønsberg har sagt at de trenger areal. Skal dere jålete byfolk komme hit ut på landet og skaffe dere et feriested i Vivestad eller en hytte ved Langevann?

– Ja, det må vel gå begge veier når bønder fra Re kjøper seg hytter ved sjøen i Tønsberg, mener Tønsberg-ordfører Petter Berg.

Enda et eksempel på at den nye storkommunen vil være en komplett kommune – ett av mange, mange, mange eksempler, ifølge Ridderne av det runde bord.

Etter å ha møttes til debatt rundt det runde bord, møttes ordførerne i Re og Tønsberg til kjepphesteveddeløp søndag.

Re middelalderdager ble arrangert fra 10 – 12. februar 2017 med Slaget på Re, middelaldermarked, middelalderfest, med mye mer – les mer i ReAvisa februar 2017.

Se bilder fra Re middelaldedager 2017 – oppdatert!

Les også: Velkommen til lille, rare Re!

Les også: Middelaldermoro i strålende vintersol

Les også: Alfred Ringdal er årets Ridder av Re

Les også: Her traver Thorvald inn til seier

Les også: Sjekk vinnerne av årets Instagram-konkurranse

Les også: – Det var en drage som hadde kledd seg ut som en helt annen drage, tror jeg.

ANNONSE: