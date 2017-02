Alfred Ringdal er årets Ridder av Re – SE VIDEO!

REVETAL: – Takk til store og små. Det er i grunn mange som står bak den prisen her, og det skal dere vite alle og enhver – dere har vært like viktig som meg i den jobben som er gjort for idrettslivet og den oppvoksende slekt i bøgda.

Etter at ordfører Thorvald Hillestad har sagt sine velvalgte ord om årets Ridder av Re – uten å røpe navnet – er likevel alle fullstendig klar over hvem han snakka om:

ALFRED!, roper menneskemengden foran podiet.

Alfred Ringdal (69) er pensjonert Ramnes-rektor, der han var pådriver for «Vis vei, vær grei»-filosofien. Han har hatt en rekke verv i Ramnes-fotballen – deriblant ledervervet i en årrekke. Han har vært daglig leder for Eik-Tønsberg, arrangementsansvarlig for FK Tønsberg – for å nevne noe.

Thorvald Hillestad sier i sin tale, der årets Ridder av Re skal avsløres:

– Vi snakker her om en mann som har jobba for barn og unge gjennom 40 år – og engasjementet er der fremdeles. Han har gjennom hele sitt virke satt fellesskapet først, uten å på noen måte framheve seg sjøl.

– Han har sørga for et inkluderende miljø, spesielt med sin fair play-holdning, taler Thorvald – og dermed veit alle hvem det er: – Alfred Ringdal, årets Ridder av Re, har rett og slett sørga for mange fine steder å møtes for samvær og vennskap.

Vervene i det lokale idrettslivet har han fortsatt, også etter en alvorlig ulykke for snart sju år siden som kunne satt ham helt ut av spill. Men Alfred kjempa seg tilbake. Det viser et ridderlig pågangsmot, mener juryen.

I nominasjonen heter det:

«Alfred Ringdal jobber godt for idretten i Re og har gjort det i mange år gjennom Ramnes IF. Han har en super fairplay-holdning som sprer seg i alle idrettslagene. Han bidrar til at fotballen er inkluderende og at Re får et godt omdømme. Alfred slutter aldri å engasjere seg i lokal-miljøet og han er 100 prosent tilstede for Ramnes IF – uansett utfordringer».

Alfred fikk et tre over seg på dugnad våren 2010. I 14 – 15 timer jobber legene på spreng for å redde livet hans. Knust ansikt, to brudd i ryggen, brudd i hofta, ribbeinsbrudd – og veldig uvisse prognoser for framtida.

Våren gikk, sommeren kom, og sommeren rakk nesten å reise igjen før Alfred ble skrevet ut. Han lå nesten en måned i koma. Nesten tre måneder gikk før han kunne reise hjem igjen til Bergsåsen.

Da ville han takke for all støtte fra lokalsamfunnet i Re gjennom lokalavisa:

– Vi har fått så god støtte fra familie, venner, naboer, arbeidskollegaer, idrettslivet i Re, og det har til og med vært noe sånt Facebook-greier, fortalte Alfred og kona Åse til ReAvisa i august 2010.

Alfred var fast bestemt på å trene seg opp igjen, og var godt i gang. – Jeg har lite smerter. Det kan ha noe med medisineringa å gjøre, sa han med en latter. Humøret har alltid vært det samme gode.

For å gjøre en lang historie kort – det har krevd mye å komme i form igjen. I dag er Alfred like stor ildsjel og pådriver for det lokale idrettslivet som før ulykken. Juryen kaller det ridderlig pågangsmot.

Også ordfører Thorvald Hillestad nevner dette i sin tale:

– Så veit vi jo at du for noen år siden ble utsatt for en ulykke – på dugnadsjobb. Det har dessverre gitt deg varige problemer med synet. At du fortsatt står på er imponerende. Det er også imponerende av dine støttespillere som bidrar til at du fortsatt kan holde på med alt det du sysler med.

– Derfor må vi nevne både kona Åse Ringdal og din gode kompis Thor Christensen.

Alfred sjøl tar ikke æren aleine, men er påpasselig med å dele den med alle han har hatt med å gjøre på sin vei. Medspillere i idrettslagene, og alle de han jobba med på Ramnes skole.

– Takk til store og små. Det er i grunn mange som står bak den prisen her, og det skal dere vite alle og enhver – dere har vært like viktig som meg i den jobben som er gjort for idrettslivet og den oppvoksende slekt i bøgda.

Re middelalderdager fortsetter gjennom hele helga med Slaget på Re, middelaldermarked, middelalderfest, med mye mer – les mer i ReAvisa februar 2017.

Og følg med her på nettavisa ReAvisa.no for bilder, video og siste nytt fra middelalderfestivalen.

Se bilder fra Re middelaldedager 2017 – oppdateres!

