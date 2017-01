Hvem er best på å ri kjepphester – politikerne i Re eller Tønsberg?

RE MIDDELALDERDAGER: Ordførerne har tatt utfordringen og stiller med hvert sitt lag i kjepphesteveddeløpet RE75.

Dette blir det tiende året med Re middelalderdager. Festivalen starta ved Mølledammen i Ramnes tilbake i 2008. De fleste åra er den blitt arrangert på middelalderplassen på Revetal – så også i år.

Datoen er fredag 10. til og med søndag 12. februar 2017.

– I disse sammenslåingstider ser vi oss ikke bare bakover, men også framover, forteller Ida Johre, kultursjef i Re kommune.

Derfor involveres Tønsberg mer – og det mest synlige blir nok et kjepphest-veddeløp med Re mot Tønsberg.

En politisk syretest for den kommende storkommunen?

– Ordførerne har tatt utfordringen. Thorvald Hillestad skal samle fire av sine kommunestyremedlemmer i Re og Petter Berg fire av sine bystyremedlemmer i Tønsberg.

– Politikere pleier jo å være veldig gode på å ri sine kjepphester.

I framtida kan den nye storkommunen være den første med to middelalderfestivaler i en og samme kommune – i hver sin årstid. På sommeren i Tønsberg, og på vinteren i Re.

For det var på denne tida av året at Slaget på Re sto i 1163 – et slag som mangler sidestykke i historien. «Det var bitende kaldt, krystallklart» – og forhåpentligvis sørger værgudene for de samme kulissene når rekonstruksjonen av slaget skjer søndag 12. februar.

Re og Tønsberg samarbeider allerede om middelalderfestivalene. – Det har vi gjort i alle år, helt siden den første gjennomføringen i 2008, forteller Ida.

– Vi bytter på på utstyr og rekvisitter, frivillig innsats og arbeidskraft, kunnskap og kontakter – vi låner av hverandre og spiller hverandre gode.

For hvor har kjepphestene holdt hus siden sist? Jo, de har stått på stallen i Tønsberg.

Felles lager – gjerne et større et – er et av de mange praktiske samarbeidene mellom middelalderfestivalene i Re og Tønsberg.

