Re middelalderdager: Velkommen til lille, rare Re!

På vei til jobb i dag så jeg diakon Ole Hafell med en løpsk kjepphest.

I sidesynet så jeg hopp og sprett, kjepphesten ble slengt rundt i lufta, den ble høyt hysja på – en skikkelig sprelsk kjepphest.

Diakonen leda en lang rekke med skoleunger – med latterkrampe – over middelalderplassen.

Det siste sier nok mest om hvem vi er her i Re. Vi er ikke redde for å slippe oss løs, leke og tar oss sjøl ikke altfor høytidelig.

Og det gjelder helt til topps.

– Jeg synes det er flott å se voksne menn, som vår egen rådmann, kaste dressjakka og endelig sprade rundt i tights med sverd!

Det sa kommunestyrerepresentant Harald B. Løken i en debatt om kommunesammenslåing. Han ville at vi skulle være reinger fortsatt, sjøl om vi blir en del av Tønsberg fra 2020.

For det er ikke sikkert at vi ser en rådmann bli jaga av skoleunger rundt på Revetal i framtida – i tights. Det var faktisk en del av slaget på Re-spillet.

Re-elevene fikk hvert fall ut sin aggresjon over at rådmannen hadde foreslått skolenedleggelser.

Det er korte avstander fra oss vanlig folk til de på toppen her i Re. Også i næringslivet. Sjøl om det går så det suser på Revetal, er det fælt få som skummer fløten og stikker av med pengene.

Ordfører Thorvald Hillestad nevnte dette da han slo kjøpmann og sentrumsutvikler Sjur Gran til Ridder av Re i fjor:

– Så er altså ikke kjøpmannen på Revetal en forfina snobb som sprader rundt i tverrsoversløyfe og ser sånn ut.

– For deg er det like naturlig å sope og vaske og pakke varer og snakke med alle – som det er å ta de store business-beslutningene. Det snakker folk om, og det syns de er veldig flott med deg.

Etter Ridder av Re-kåringen har også kjøpmannen et middelalderkostyme – ei flott og stor ridderkappe.

Kanskje synes noen vi er rare, her ute på Vestfold-bygda. Hvor vi trekker i tightsen hver vinter for å lekeslåss, løpe om kapp med kjepphester mellom beina, og snakke om ett par slag på Re-jordene for mange hundre år siden.

La de mene hva de vil, tenker nå jeg. Og det er nok den største styrken med Re. Vi er oss sjøl og trives med det, her i lille, rare Re.

Velkommen skal alle være, som vil bli med på moroa!

Og følg med her på nettavisa ReAvisa.no for bilder, video og siste nytt fra middelalderfestivalen.

Se bilder fra Re middelaldedager 2017 – oppdateres!

Les også: – Det var en drage som hadde kledd seg ut som en helt annen drage, tror jeg.

Les også: Hvem er best på å ri kjepphester – politikerne i Re eller Tønsberg?

RE75: Hvem er best på å ri kjepphester - politikerne i Re eller Tønsberg? Politikerne fra kommunestyret i Re

Politikerne fra bystyret i Tønsberg

Aner ikke! Vis resultater