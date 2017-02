Middelaldermoro i strålende vintersol

REVETAL: Re middelalderdager stråler i vintersola. Værgudene viser seg fra sin vennligste vinterlige side – for en gangs skyld.

Se bilder fra Re middelaldedager 2017 – oppdateres gjennom hele middelalderhelga!

Re middelalderdager har ofte vært uheldig med vinterværet: Enten har det snødd ned, drukna i regnvær, ett år blåste hele arrangementet bort i et forferdelig vindvær – det har alltid vært små eller store utfordringer med været.

Men i 10-årsjubileumet koster værgudene på seg et mildt vintervær, med til og med et lite solglimt over Revetal.

Re middelalderdager åpnet fredag kveld med kåring av Ridder av Re 2017: Alfred Ringdal. Lørdag og søndag fortsetter moroa med aktivitetsstasjoner for barn, der Lodins gård er en nyhet i år.

Her kan barna både ri på hest og bli dratt på akebrett etter en shetlandsponni. Det var Antonea Lovise Husemoen (12) sin ide. Hun har den gamle ponnitraveren Sol og tenkte at det sikkert var moro for andre barn å bli dratt etter på akebrett.

Og det er det. Det ble kjapt en liten kø for å sitte på akebrettet.

– Sol blir 20 år i mai, og hun er en gammel konkurransetraver. Derfor kan hun fint dra akebrett, forklarer Antonea. – Hun er så rolig og snill atte.

Mathilde Skjeggestad (8) og Ida Hegg Ljøsterod (8) kaster spyd.

De forteller at de var her på torsdag med skolen, men ville leke mer.

Spesielt det å flette armbånd, – det er mest morsomt!

Fredag var også premiere på jubileumsforestillingen «Det stjernene så» – og allerede lørdag klokka 18.00 er siste mulighet til å se det spektakulære showet.

Fullstappa tribuner og bare lovord og skryt fra de som så på – en kjapp og svært uhøytidelig rundspørring blant et veldig tilfeldig utvalg publikummere etter forestillingen tilsier at jubileumsforestillingen ble svært godt tatt i mot.

Også på sosiale medier er det bare lovord og skryt.

Re middelalderdager fortsetter gjennom hele helga med Slaget på Re, middelaldermarked, middelalderfest, med mye mer – les mer i ReAvisa februar 2017.

Og følg med her på nettavisa ReAvisa.no for bilder, video og siste nytt fra middelalderfestivalen.

