Enda en bil har trilla i elva på Revetal

Det har skjedd før, og det skjer igjen: En bil uten handbrekket på har trilla ut i Revetalbekken.

Det skal ikke være snakk om personskade, da også denne bilen skal ha vært tom for folk, ifølge vitner på stedet. En førerløs bil har trilla ut av parkeringsplassen, ned skråningen og ned i elva. De materielle skadene ser ut til å være ganske store.

Det er fem år siden ReAvisa skreiv om det samme første gang, og nå har det skjedd igjen. Den gang kom Rema-kunden ut fra butikken uten å finne igjen bilen sin. Den lå nede i bekken. Akkurat som det skjedde igjen i dag.

En krevende bergingsjobb

En krevende redningsjobb er i gang, der to bergingsbiler er satt inn i operasjonen. De er fortsatt i sving med vaiere og sag for å få bilen opp ut av vegetasjonen i 17-tida tirsdag 28. juli 2026. Flere bildeler er blitt henta opp, før bilen kommer etter.

Operasjonssentralen for Politiet i Sør-Øst melder at de ikke er blitt varsla om uhellet, men at usikrede, førerløse biler kan forårsake skade og kan potensielt være en politisak.

Lokalavisa fikk første melding om uhellet fra ReAvisa-tipsere tidligere samme ettermiddag. Det er noe begrensa framkommelighet i forbindelse med berging.

Mange skuelystne har samla seg for å se hva som skjer, der to lastebiler står med bakenden mot skaukanten.

Tidligere i sommer: Fem personer til sjukehus.