Leserinnlegg: – Hva handler likestilling om?

I dag feirer vi kvinner. Vi feirer mulighetene vi har har fått, og viktigst av alt generasjonene før oss som har tatt kampen for oss, skriver Marie Langaas.

Jeg er ydmyk og stolt over å være kvinne. Jeg ser opp til kvinnene som kjempet for meg og mine rettigheter. Jeg har muligheten til å utdanne meg, til å jobbe, og til å være en stemme i samfunnet.

Alt takket være kampen kvinnene før meg har tatt. Den kampen lover jeg å kjempe videre.

Feminisme er ikke unødvendig

Fordi jeg er åpen om å være feminist får jeg også mye kommentarer og kritikk. Ofte får jeg høre at feminisme er unødvendig.

Noen går så langt som å si at feminisme favoriserer kvinner i samfunnet.

Disse holdningene gjør at jeg føler behovet for å understreke hva likestilling går ut på.

Dette handler likestilling om:

Like rettigheter og muligheter for kvinner og menn.

At det skal være like lett for meg, som det er for en mann å få meg en lederstilling.

At jeg skal være like trygg når jeg går hjem på kvelden som en mann er.

At jeg skal ha like muligheter til å bestemme over min kropp som en mann har.

At det skal være like usannsynlig for meg at jeg får kommentarer på utseendet mitt, som det er at en mann får det.

At den dagen jeg blir mamma så er forventningen til meg og pappaen like store.

At viljen til å høre på meg, skal være like stor som viljen til å høre på en mann.

Åpner for valg – ikke tvang

Likestilling betyr derimot ikke at alle mennesker må leve på en spesifikk måte. Likestilling åpner for at vi skal kunne velge. Jeg kan velge å jobbe med finans og økonomi, eller jeg kan velge å jobbe i barnehage.

Jeg må ikke ta abort fordi jeg er feminist, men jeg kan velge å gjøre det hvis det er det som er beste valget for meg. Du må altså ikke hate husarbeid og elske å hogge ved bare fordi du er feminist.

Personlige preferanser og interesser er helt lov. Det eneste likestilling og feminisme handler om er at man skal få velge sjøl.

Og at samfunnet ikke skal diskriminere oss basert på kjønn.

Marie Langaas, feminist fra Re.

