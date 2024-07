Straks starter sommerferien på sykkelsetet

Tante har varma opp med å sykle til Nederland, og nevøen varmer opp med å se på Tour de France og gå rulleski. Lørdag starter sykkelsommerferien for alvor.

Ann Karin Joberg (49) fra Undrumsdal og nevø Sebastian Joberg Horn (20) fra Bjune legger ut på en sprek sykkelferie, i sykkelsporene etter sommerens Tour De France – og du kan følge med på reisebrevene deres i lokalavisa.

– Han er i sitt livs form, jeg er ei avdanka gammal tante, sier Ann Karin om den kommende sommerferien på sykkelsetet. Du leste først om dette i ReAvisas sommermagasin 2024.

Seriøs satsing i skiskyting

Sebastian satser seriøst i skiskyting, som han har drivi med i over halve livet sitt. – Han sa tidlig at han skulle bli verdensmester en dag, forteller tante. Nå er han i norgeseliten. Ved siden av satsinga jobber han på sportsbutikken på Revetal.

Sebastian er tatt opp på privatlaget Holmenkollen biathlon, nivået under landslaget. Til høsten skal han kombinere satsinga med studier innen treningsvitenskap og idrettsfysiologi.

Mens nevøen trener seriøst og mye, består tante sin trening av å sykle til og fra jobb. – Men ho er seig, altså, sier Sebastian om sin gamle tante som imponerende nok sykler til Holmestrand hver arbeidsdag.

– Jeg trur ho går opp og drar, sier Sebastian. – Det er det du trur, sier Ann Karin og ler godt.

Sykkeltur hver sommer

Ann Karin forteller at hun er mest opptatt av et godt måltid og et glass vin på kveldene, mens Sebastian tar seg en proteindrikk og kanskje unner seg en brus hvis det tar helt av.

Sebastian gleder seg til bratte og harde stigninger og har planer om å få lagt inn noen treningsøkter med løping i tillegg til syklinga. Der setter tante ned foten, – det får værra grenser, altså.

– Det blir en aktiv ferie, der det går an å bygge volum. Målet er å holde en god pace, jeg driver ikke med sykkel og er ingen racer på sykkel, så jeg trur det ofte kan være tante som drar meg, sier Sebastian.

Og der kan han nok ha rett, for erfaringa fra lange sykkelturer sitter tante på – hun har sykla sånne her turer hver sommer.

Tråkker på i timevis

Bare for å ta noen kjappe eksempler fra tidligere sommere på sykkelsetet: Ann Karin har sykla Pyreneene, hun har sykla Irland rundt, – men altså, det er jug, for jeg gikk tom for tid og måtte ta tog en betta, forteller Ann Karin.

Videre: Hun har sykla Alpene fra Tyskland og innom alle landa før hun endte opp i Frankrike, hun har sykla til Spania, – eller det vil si, jeg ble påkjørt i Tyskland. Da fikk jeg sykle-forbud av en tysk lege, som mente det var så farlig, liksom.

Da ble det bil ut av Tyskland, for så å sykle videre til Spania. Og det er flere eksempler, for de er mange på lange sykkelturer som sommerferie for den spreke 49-åringen.

Det å tråkke på i timevis er en slags rus, forteller tante. Akkurat som nevøen forteller om det å trene hardt, det er også en slags rus.

Følger i sykkelsporene til proffene

– Hva skal vi i dag? Jo, vi skal sykle. Og bare det. Det er noe fantastisk deilig med det, forteller Ann Karin. – Se på landskapet, livet, dyr – kople det mentale helt

ut, og samtidig kople inn det fysiske for fullt.

Landskapet de får se blir det samme som årets Tour de France-deltakere ser. Ruta er så å si den samme. Noen etapper skal de sykle, andre skal de se på fra sidelinja. – Det blir vår egen mini-tour.

– Vi starter lørdag 13. juli 2024 i Italia der Tour de France starter, så over ett par fjell, opp i 2.600 meter der vi skal sykle den fjerde etappen ett par dager etter Tour de France gikk der.

– Så sørover mot Nice, der vi klatrer over noen fjelltopper på 2.800 meter – det blir den høyeste toppen, der vi sykler enda en Tour de France-etappe.

Sportsnerding hele veien

Så går sykkelturen ned til Nice i Frankrike der sykkel-duoen fra Re skal se den avsluttende etappen i Tour de France. Mens Ann Karin er vant til stillhet og fuglekvitter på sine turer, blir det mer snakk på denne:

– Sebastian er mildt sagt sportsinteressert, og spesielt sykkelsport. Jeg tror det er få som er så sportsnerd som ham, så han har nok noe å fortelle om det meste på hele turen, sier Ann Karin og ler.

– Det starta med da jeg så Tour de France på TV da jeg var liten. Jeg ble helt hekta og veit pinlig mye om alt og alle, og det å sykle deler av Tour de France blir helt rått!

En drøm blir oppfylt i sommer, men om veiene kan måle seg med de hjemme i Re, det gjenstår å se.

Slår neppe veiene i Re

– Re og Vestfold er verdens beste sted å trene på. Du kan sykle eller gå på rulle-ski i timevis på forskjellige flotte veier. Du slipper å gå de samme veiene gang på gang, veldig mange andre steder må du gå en runde gang på gang for å få noe lengde på treninga. Det er kjedelig.

For å få dette svært patriotiske synet bekrefta, har Sebastian hatt med seg lagkamerater fra Holmekollen biathlon på trening i Re. – De bekrefter det jeg sier:

– Dette ER verdens beste sted med de aller beste treningsmulighetene, sier Sebastian som må klare seg uten de hjemlige trenings-rutene i sommer.

De har allerede planlagt hva de skal pakke, og nærmest krangler om bagasje og bagasjebrett med ReAvisa på besøk:

Bagasje og bagasjebrett

Ann Karin mener hun ikke har noe til overs, mens Sebastian mener hun overpakker noe så voldsomt. – Jeg har bare det jeg sykler i, med en bokser, shorts, T-skjorte og to par sokker ekstra – og kanskje ett par sko ekstra.

– Pluss noe verktøy, selvsagt, sier Sebastian. Ann Karin har med flere skift og pakker så omfattende at Sebastian bare rister på hue.

Hun har til og med bagasjebrett på sykkelen, noe som er så fy-fy at Sebastian har nesten ikke ord for hvor ille det er.

– Det ER bare ikke LOV, det.

– Det kan bli interessant

Re-duoen planlegger å bruke ei drøy uke på turen, og de skal sende reisebrev hjem via ReAvisa. Det er bare å følge med i spaltene, vi blir lova både bilder og korte rapporter underveis.

– Sebastian er tjue år gammel skiskytter og i sitt livs form, jeg er ei avdanka gammal tante.

– Så det kan jo sikkert bli interessant å følge med på, sier Ann Karin lattermildt.

