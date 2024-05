Fartsglad varaordfører: – Det hadde vært moro å kjørt et bilcrossløp igjen

Varaordføreren fikk det ærefulle oppdraget å trekke vinneren av NMK Tønsbergs lotteribil. Klubben har rundt femti medlemmer fra Re.

– Jeg har alltid vært interessert i bil og bilsport, forteller varaordfører Bent Molvær som representerer FrP i styre og stell i Tønsberg kommune. Han tok lisens første gangen som 24-åring i 1976, da på drag-racing.

– Men det ble det aldri noe greie på, forteller Bent. – Det var da jeg fikk nyss om at bilcrossen skulle komme til Norge at det ble fart på sakene. Da bygde jeg en VW 1600 TL.

Gode på rekruttering

– Det ble mulig å drive med bilsport til en fornuftig pris, forteller varaordføreren om bilcross. Det ble mange bilcrossløp utover 1980-tallet. Av de ni banene han nevner som faste baner å kjøre på, er fem – over halvparten – av dem lagt ned. Begge bilbanene i Vestfold er historie, her er det ingen baner til dette formålet i dag.

Det synes varaordføreren er for gæli, kampen for en permanent bilbane i Vestfold spenner helt tilbake til den gang han starta med sporten sjøl. Bent Molvær var en av de første til å kjøre bilcross i NMK Tønsberg, en klubb som alltid har hatt mange medlemmer fra Re og resten av innlands-Vestfold.

Anslagsvis er rundt femti NMK Tønsberg-medlemmer fra bygda vår. To av æresmedlemmene er fra Re; Åge Kjærran fra Undrumsdal og Tore Ormestad fra Revetal.

Alltid lyst til å kjøre igjen

Det siste billøpet for varaordføreren ble et rallycrossløp på Lyngåsbanen – også lagt ned i dag – med en firhjulstukket VW boble, en gang på starten av 1990-tallet. Bent anslår sjøl at det var i 1991, men er ikke helt sikker.

Da hadde han kjørt bilcross med VW 1600 TL, Volvo PV, NSU og boble, og rallycross med en Porsche forkledd som boble. Det ble cirka ti sesonger med bilsport sammenhengende.

– Jeg har alltid hatt lyst, hele tida, etterpå. Det hadde vært moro å kjørt et løp igjen, helt klart, sier Bent Molvær om en bilcrossbasill du aldri blir kvitt.

– Veldig viktig rekrutteringsjobb

– Jeg ser at miljøet er godt, da som nå. Og jeg ser også at behovet for å få seg en bane å drive denne sporten på er like langt unna å bli oppfylt, da som nå, sier han. – Og det er synd, mener varaordføreren, før han trakk den heldige vinneren av NMK Tønsbergs lotteribil:

Det ble May Åshild Sparre. Varaordføreren gratulerte og avslutta med: – Dere har gjort en fantastisk jobb, med så stor rekruttering. Her er det mange ungdom som finner sin greie, mener varaordføreren.

– Den gode rekrutteringa dere har for vår ungdom, den er veldig viktig.

Med base i bygda vår

NMK Tønsberg har medlemmer fra Larvik til Lier, men hovedtyngden av medlemmer ligger i innlands-Vestfold og spesielt her i Re.

Det er også her i bygda at mange av aktivitetene til klubben finner sted, med treninger, løp og medlemsmøter.

Det er blitt kjørt løp på kommunal vei i Kleiva og mange medlemsmøter og årsmøter er blitt lagt til Revetal.

