Emrik (6) og Iver (5) gir bånn gass på hjemmebane

Re motorsport-gutta får besøk av nesten 300 konkurrenter, det trengs rundt 100 frivillige for å arrangere, og publikum strømmer også til Re denne helga.

Emrik Fladmo Sommerstad (6) fra Skjeggestad har allerede kjørt motocross ett år og er en rutinert kar på sykkelen. Han elsker å suse av gårde i full fart på Ødegården, motocrossbanen her i Re.

Her kjøres det et stort løp denne helga 25. og 26. mai 2024. Allerede i går, fredag, åpna portene klokka 16.00. I forkant var det forventa rundt 300 til start, og det blir det: 295 deltakere er påmeldt. Det krever rundt 100 frivillige til å arrangere hele helga lang.

God vekst blant de unge

Dette løpet skal Emrik kjøre, sammen med blant andre klubbkamerat Iver Haslestad Gundersen (5). De to trena sammen en kveld lokalavisa var innom motocrossbanen til Re motorsport. Totalt var det rundt 30 på trening denne kvelden.

På Ødegården i gamle Ramnes kommune har det vært kjørt motocross siden 1960-tallet. Klubben har rundt 160 medlemmer totalt, og av dem er rundt 60 aktive utøvere. Det er god vekst i de yngre aldersklassene, det er en helt bevisst satsing:

– Det er der vi har satt inn støtet, forteller Sven Hansen til ReAvisa. Han er styremedlem og ansvarlig for spons og søknader.

Letter dugnadsjobben veldig

Og der har Sven lykkes maks denne våren: Re motorsport fikk innvilga søknad til både DNB Sparebankstiftelsen og Sparebank 1-stiftelsen med 300.000 kroner fra hver av dem – totalt 600.000 kroner.

Dette har gått til ny traktor, blant annet. Tidligere har midler fra de samme stiftelsene sørga for nytt vanningsanlegg.

Det har letta dugnadsjobben på banen veldig, forteller Sven til ReAvisa.

Flere store oppgraderinger

Ødegården er en av landets mest populære motocross-arenaer, men leirjorda gjør at det er krevende å holde banen i stand. Før preppa dugnadsfolk bane i 10 – 12 timer før trening og løp – med moderne utstyr, redskap og traktor tar det bare en brøkdel av tida nå.

I tillegg har klubben brukt av sin egenkapital til å bygge en egen barnebane. Parkeringsplassene er også oppgradert.

Alt sammen de siste åra, etter god dugnadsinnsats.

Satser på rekruttering

– Alt dette gjør at vi nå har et veldig godt tilbud og en veldig flott arena. Det er et bra skyv i klubben, forteller Sven som viser til at det er gjort mange smarte grep. Tidligere, helt siden 1960-tallet, satsa Re motorsport på NM-runder.

De siste åra har klubben satsa mer på de yngste og bredden, og gått bort fra prestisje-arrangementet og over på bredde-arrangement, som Østlandscup som arrangeres på Ødegården denne mai-helga.

NM-løpene kjørte kanskje bare noen få i klubben, med rundt 100 deltakere totalt, men Østlandscup-løpene kan alle være med på – unge og gamle og alle derimellom – med rundt 300 deltakere totalt.

Kommer langveisfra til Re

Re motorsport regna med å ta i mot like mange til årets runde i Østlandscupen. – Men da er kapasiteten ganske så sprengt, altså, forteller Sven og smiler bredt. Han veit at Re motorsport har en populær bane og løp.

– Folk kommer langveisfra for å kjøre løp, men også trening, her hos oss, forteller Sven.

Det er treninger på Ødegården tirsdag, torsdag og lørdag.

Kan kjøre fra 5 år

I tillegg kan klubben stå for utlån av sykler til de yngste som vil prøve sporten, det må avtales i forkant. Interesserte kan også følge med på Facebook-sida til Re motorsport, det arrangeres og annonseres egne «Kom og prøv-dager».

Motocross kan kjøres fra og med det året man fyller 5 år. Det var allerede da 6-åringen Emrik starta med sporten, som en fartsglad gutt – glad i action og lange hopp.

– Kanskje en eller to eller tre eller fire meter, mener han er det lengste hoppet hans. – Kanskje fem?

Mest morsomt å hoppe

Emrik kjørte to løp i fjor og har allerede rekki ett løp i år, og håper å rekke kanskje ti løp i år. Det neste løpet er dette på hjemmebane på Ødegården denne mai-helga.

Det som er morsomt med motocross er, forteller Emrik: – Fart. Å kjøre. Fort!

Men aller mest morsomt er det å hoppe.

Godt motorsportmiljø

– For de yngste – og egentlig oss voksne, også – teller det sosiale like mye som det sportslige, forteller pappa Marius Sommerstad. – De kjører om kapp på banen, og så er alle venner utenom det.

– Da leker ungane og har det like morsomt med å leke løp med motocross-sykler i sandkassa, som på banen. Det er et veldig fint miljø, understreker pappa Marius.

Emrik forteller at han vil kjøre mest mulig. – Det blir fort to – tre treninger hver uke. Pluss løp i helger nå og da.

– Kom og prøv!

Barnebanen på Ødegården, Re motorsport, er cirka 600 meter lang, og den sto ferdig i fjor. Alle de yngste aldersklassene kjører treninger og løp her. – Vi starter nå opp med “kom og prøv”, melder Re motor-sport på sine Facebook-sider.

Dette er klubbens beste måte å rekruttere nye medlemmer på og viktig for framtida. Det står motocross-sykler, hjelmer og annet sikkerhetsutstyr klart, som klubben låner ut til alle som vil teste denne action-sporten.

Alle som vil prøve må ta kontakt med klubben og booke en tid, eller følge med for drop-in.

