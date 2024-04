Maren (13) rasa forbi konkurrentene: – Det er et kick

Maren bruker mesteparten av fritida si på hobbyen, og får belønning for all innsats med seier. Nå drømmer hun om NM-kvalifisering. Les om det i papiravisa, og se bildene her på nettavisa.

Maren Lie Karlsen (13) fra Kalsrud gård i Kleiva trener tre dager i uka og har stell alle dager, bortsett fra kveldende det er fotballtrening med Re FK eller det er lekser som må prioriteres. Da tar mamma eller pappa stellet.

Å rase av gårde i full fart er det aller beste som finns, som ponni-kusk. Maren konkurrerer på alle travbanene i en stor omegn rundt Re, med Jarlsberg travbane som hjemmebane. Og her ble det seier den første helga i april.

Blant bygdas eldste foreninger

Re-jenta starta helt bakerst, men tok igjen samtlige konkurrenter i ei rasende fart. Les mer om det i papiravisa. Der kan du også lese om Maren og mamma May Anita sine planer for ponni-leir hjemme på Kalsrud gård i sommer:

De vil i samarbeid med Re travforening starte opp en aktivitetstall der barn kan komme og prøve.

Re travforening har røtter tilbake til 1889 og er blant bygdas eldste foreninger.

Se bilder fra ponni-trav på Jarlsberg nå i april:

