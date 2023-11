Har du jobb til denne gjengen?

Re VGS-elever er på leit etter jobb, der inntekten går til en god sak som skolen har bidratt til gjennom 18 år.

Til og med gjennom korona-tida gikk Prosjekt Peru sin gang ved Re videregående skole – men en ting er blitt satt på vent:

Muligheten for Re-elever å reise ned til barnehjemmet Monsefú, utenfor Chiclayo, nord i Peru.

En arbeidsdag for en god sak

– Men kontakten er god, forteller Benedicte Brudvik, leder for årets Prosjekt Peru-komite. Det er også planer om å få til turene igjen. De har seinest sist uke fått en kvarter lang film fra barnehjemmet.

Helt fra oppstarten har Re VGS-elever vært veldig involvert i hva pengene går til og oppfølging utover den ene arbeidsdagen for en god sak.

– Det å få innblikk i en annen hverdag, på en annen kant av verden, er veldig lærerik, forteller Benedicte.

Trygg oppvekst og skolegang

Men tross fattigdom og ganske andre muligheter for skolegang og utdanning – noe pengene som samles inn her i Re gjør noe med – er livet også ganske likt.

– Her om dagen la de ut at de hadde vært på kino, for eksempel. Det er fint å se at de lever et så normalt liv som mulig.

En nøkkel til det er trygg oppvekst og skolegang. Det bidrar Re-elevene til.

Vanskeligere å skaffe seg jobb

For å klare det er de avhengig av å skaffe seg en dags arbeid. Nåløyet har blitt trangere rundt omkring, forteller de tolv i Prosjekt Peru-styret ved Re VGS:

De forteller om flere firma, bedrifter og butikker som har fått en policy om å ikke bidra til innsamlinger og arbeidsdager som dette. Det gjelder spesielt kjedebutikker de har spurt om jobb i.

Ungdommene antar at trangere tider og dårligere marginer på bunnlinja gjør at de får flere nei enn før når de spør i år.

– Det er snakk om solidaritet

Derfor oppfordres alle som vil bidra, enten det er næringsliv, foreninger eller privatpersoner som har noe som trengs gjort og vil betale for det og samtidig bidra til en god sak, å ta kontakt.

Enten med en Re VGS-elev direkte, eller på epost til skolen som kan fordele jobber til elevene: postmottak.revgs@vtfk.no.

– Det er viktig å huske på at dette er snakk om solidaritet, minner Benedicte om, – og at aksjonsdagen er en viktig dag for oss, sier hun om Prosjekt Peru-dagen tirsdag 14. november.

Kort om Prosjekt Peru:

Elever ved Re VGS og tre andre skoler jobber hver høst en dag til inntekt for Prosjekt Peru.

Prosjektet har et barnehjem og en barneskole i Monsefú, utenfor Chiclayo, nord i Peru.

Pengene går til drift av barnehjemmet, lønn til de ansatte, mat, leker, klær og samt annet utstyr. I tillegg går pengene til lege, tannlege og psykologtimer for barna.

Prosjektet jobber med barns rettigheter gjennom blant annet utdanning, helse, ernæring, rent vann og omsorg.

Jobben som elevene ved de videregående skolene gjør kan være alt fra å male, jobbe i butikker, gjøre ærend, og så videre.

Lønna er minst 450 kroner til aksjonen, for en arbeidsdag.

Årets aksjonsdag er tirsdag 14. november 2023.

Vil du støtte aksjonen kan du vippse 76191.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.